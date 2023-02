Kahn: Die enge Tabellenkonstellation "ist gar nicht so schlecht"

Am Sonntagabend holte sich der FC Bayern die kurzzeitig an Borussia Dortmund verlorene Tabellenführung wieder zurück. Dieses spannende Titelrennen kann auch etwas Positives haben, meint Vorstandsboss Oliver Kahn.

Das 3:0 im Topspiel gegen Union Berlin war ein Auftritt, der den Bossen beim FC Bayern wieder gefallen hat. Insbesondere nach der enttäuschenden Niederlage vergangene Woche bei Borussia Mönchengladbach und dem vorübergehenden Verlust der Tabellenführung am Samstag. Da brauchte es jetzt eine Reaktion der Mannschaft - und diese hat das Team am Sonntagabend gezeigt. "Es war ein wichtiger Moment in dieser Saison", sagt Vorstandschef Oliver Kahn: "Dortmund war ja für 24 Stunden auf Platz 1. Es ist schon wichtig für uns, dass wir auf Platz 1 bleiben."

Der ehemalige Welttorhüter und aktuelle CEO der Münchner meint, dass es "jetzt eine andere Herausforderung für die Spieler" sei, schließlich hatten die Bayern "in den vergangenen Saisons immer ein gewisses Polster". Das allerdings "ist jetzt nicht mehr so". Jedoch könnte diese knappe Angelegenheit auch ihr Gutes haben, sagt Kahn: "Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn du in allen Wettbewerben dranbleiben musst." Und es eben keine Zeit zum Durchschnaufen gibt, keinen Raum für einen Schlendrian. "Man muss nur auf die Tabelle schauen, es ist alles eng beieinander", betont der Vorstandsvorsitzende: "Wir können uns keine Ausrutscher mehr erlauben."

Goretzka über Hauptkonkurrent Dortmund: "Das ist gut so"

So sagt auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Genau so müssen wir spielen. Diese Dominanz, diese Präsenz, diese Zweikampfstärke, diese Mentalität - das ist genau das, was wir haben wollen." Denn "wir haben sehr interessante und schwere Aufgaben in den nächsten Wochen", aber, so Salihamidzic nach dem Spiel: "Wenn wir es so wie heute machen, macht das auch Spaß zuzuschauen."

Trotzdem sind die Münchner gewarnt. Vor allem von den momentan sehr konstanten Dortmundern. "Ich habe schon am Anfang der Saison gesagt, dass Dortmund unser Hauptkonkurrent ist. Das ist so, das bleibt wahrscheinlich auch so, und das ist auch gut so", sagt Leon Goretzka. "Wir sind auf alles vorbereitet."