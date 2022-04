Kader-Premiere: Bürki sitzt in München auf der Bank

Weil Dortmunds Stammtorwart Gregor Kobel verletzt ist, musste der BVB beim Topspiel in München einen neuen Ersatzkeeper nominieren: Es traf überraschend Roman Bürki.

Zum Saisonfinale 2020/21 stand Roman Bürki das letzte Mal im Tor von Borussia Dortmund. Am 22. Mai hatte der Schweizer mit einer guten Leistung (kicker-Note 2,5) seinen Anteil am 3:1-Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen. Nun erlebt der 31-Jährige nochmal die große Bühne - zumindest von der Ersatzbank aus, wie die Ruhr Nachrichten schreiben.

Schleichende Degradierung unter Terzic

Der Torwartwechsel beim BVB nahm schon etwas vorher Gestalt an - Bürki leistete sich am 18. Spieltag beim 2:4 in Gladbach einen schwarzen Tag (kicker-Note 5) und verletzte sich obendrein an der Schulter. Als er wieder fit war, schenkte der damalige Coach Edin Terzic Marwin Hitz das Vertrauen.

Bürki saß in der restlichen Spielzeit dann acht Mal in Folge auf der Bank, ehe sich Hitz bei einem Zusammenprall mit seinem Kollegen Manuel Akanji ebenfalls verletzte und Bürki für die restlichen drei Bundesligaspiele und das Pokalfinale gegen RB (4:1) wieder zurückkehrte.

Zur neuen Spielzeit kam Kobel aus Stuttgart und der BVB sortierte die Torhüter-Hierarchie neu: Kobel etablierte sich als Stammkeeper, Hitz wurde dessen Vertreter und aus dem U-23-Kader standen Luca Unbehaun oder Stefan Drljaca notfalls bereit.

Kein Platz unter Rose - Zukunft in St. Louis

Bürki blieb in dieser Spielzeit unter Trainer Marco Rose nur das Trainieren - vom Stammkeeper zum Aussortierten mit der Rückennummer 38, diese Rolle konnte Bürki nur sehr schwer annehmen. Er lobte zwar Kobel, lernte das "Fußball-Business von seiner knallharten Seite" kennen. Im Winter stand ein Transfer zum FC Lorient (Ligue 1) im Raum, der allerdings platzte. Stattdessen wird er ab Sommer 2023 in den USA tätig sein - als neuer Keeper des neuen MLS-Klubs St. Louis City SC.