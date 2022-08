Kabaks unverhofftes Wiedersehen mit Rupp

In der vergangenen Saison waren sie noch Teamkollegen beim Absteiger aus der Premier League, jetzt kreuzen sich im Kraichgau erneut die Wege: Ozan Kabak und Lukas Rupp.

Schon in Norwich hatte sich Ozan Kabak beim früheren Hoffenheimer Lukas Rupp über die TSG erkundigt. Vor sechs Jahren war der Mittelfeldspieler für fünf Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Hoffenheim gewechselt und hatte in vier Spielzeiten 51 Pflichtspiele (fünf Tore) für die Kraichgauer absolviert, ehe Rupp im Winter 2020 zu Norwich City gewechselt war.

Da konnte der gebürtige Heidelberger Kabak wertvolle Insider-Informationen geben als Entscheidungshilfe für den weiteren Karriereweg. Der führte nach Norwichs Abstieg aus der Premier League tatsächlich nach Hoffenheim, das den Innenverteidiger vom Stammverein Schalke 04 verpflichtete.

Dieser Tage feierten die beiden bereits ein unverhofftes Wiedersehen. Denn auch Rupp ist nach Hoffenheim zurückgekehrt. Der 31-Jährige, der nach seinem ausgelaufenen Vertrag in England auf Vereinssuche ist, nutzt seine guten Verbindungen zum Ex-Klub und hält sich derzeit im Training mit der U 23 der TSG fit, um jederzeit auf eine Anfrage reagieren zu können und seine Karriere anderswo fortzusetzen. Der auf der Sechs und Acht einsetzbare Rupp war beim Karlsruher SC ausgebildet worden und über die Stationen Gladbach, Paderborn und Stuttgart schließlich in Hoffenheim gelandet, danach ging es nach England.

Damar "überholt besprochenen Entwicklungsplan"

Nicht mehr im Kreis der U 23 trainiert dagegen Muhammed Damar. Das erst in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt verpflichtete Talent wurde nach überzeugenden Leistungen vorzeitig fest zu den Profis hochgezogen. "Mo war zunächst für unsere U 23 vorgesehen und hat sich bei seiner Entscheidung für uns auch ganz bewusst für diesen Weg entschieden", erläutert TSG-Manager Alexander Rosen, "als er zu Beginn der Vorbereitung die Chance bekam, sich im Profikader zu zeigen, hat er diese vom ersten Tag an genutzt und gewissermaßen den ursprünglich besprochenen Entwicklungsplan überholt." Der zentrale Mittelfeldspieler zeigte bereits im Trainingslager in Kitzbühel seine Reife und debütierte auch am ersten Spieltag beim 1:3 in Gladbach in der Bundesliga.

Nach Damar hatte Hoffenheim zuletzt mit dem jungen Finnen Luka Hyryläinen (17) gleich noch einen zweiten hoffnungsvollen Perspektivspieler aus Frankfurt in den Kraichgau gelockt.