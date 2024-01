Kabaks bescheidene Bilanz

Der türkische Nationalspieler Ozan Kabak steht vor seinem 100. Bundesligaspiel, muss aber erneut aussetzen. Irgendwie symptomatisch für Hoffenheims Verteidiger.

Eigentlich hatte er für mehr Körperlichkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit sorgen sollen. Deshalb war Ozan Kabak im Sommer 2022 mit viel Hoffnung und Vorschusslorbeeren vom FC Schalke 04 geholt worden. Die sieben Millionen Euro Ablöse waren als Schnäppchen gewertet worden angesichts des scheinbar riesigen Potenzials des noch jungen Innenverteidigers. Nach sechs Stationen in vier Jahren sollte der Innenverteidiger endlich zur Ruhe kommen und sich in einem entsprechenden Umfeld zu einer verlässlichen Größe entwickeln.

Doch nach eineinhalb Jahren bei der TSG fällt die Zwischenbilanz bescheiden aus. Zwar ist Kabak in Vollbesitz seiner Kräfte gesetzt in Hoffenheim, zu einer zuverlässigen Führungskraft aber hat er es nicht geschafft, zudem führen gerade auch seine Aussetzer immer wieder zu kapitalen Patzern und zu unnötigen Gegentoren. Nicht allein wegen Kabak, aber auch wegen ihm hat die Hoffenheimer Defensive insgesamt keine nennenswerten Fortschritte gemacht.

Schon drei Ampelkarten

Bezeichnend ist ebenso, dass der türkische Nationalspieler auf sein nun anstehendes 100. Bundesligaspiel noch warten muss, weil er an diesem Wochenende gelbgesperrt fehlt. Das mag am 19. Spieltag für einen Abwehrspieler nicht vollkommen ungewöhnlich sein, ein Zugewinn an Klasse und Cleverness lässt sich daran aber auch nicht ablesen. Zumal Kabak in den eineinhalb Spielzeiten im Kraichgau nicht zum ersten Mal aussetzen muss.

Seither handelte sich der zwar robuste, aber zu oft eben ungestüme Kabak inklusive Pokal bereits drei Gelb-Rote Karten und zwei Gelbsperren ein. Zuletzt flog er im Pokal in Dortmund allerdings zu Unrecht vom Platz, wird aber trotzdem im nächsten DFB-Pokalspiel fehlen.

Verwarnungen häufen sich

In Stuttgart war er auf seiner ersten Bundesligastation und in freilich nur einem halben Jahr mit vier Verwarnungen ausgekommen. In eineinhalb Jahren danach auf Schalke kam er bei einer Gelb-Roten Karte ansonsten ohne Gelbsperre aus, ehe es ihn für weitere eineinhalb Jahre nach England zog. In Hoffenheim aber häufen sich seither die Verwarnungen, die erhoffte Beruhigung der Karriere und der Entwicklung lässt noch auf sich warten.

Insgesamt wird Kabaks Zwischenbilanz zum 100. Spiel ohnehin durchwachsen ausfallen, was die Resultate betrifft. Bislang feierte der 23-Jährige lediglich 24 Siege, verbuchte ebensoviele Unentschieden, musste aber bereits 51 Niederlagen quittieren. Da kann das 100. Spiel, das er vermutlich übernächsten Sonntag in Wolfsburg bestreiten wird, bestenfalls lindern.