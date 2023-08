Elfmeterglück und Vlahovic: Juves durchwachsener Heimauftakt

Juventus Turin ist der Heimauftakt in die neue Saison missglückt. Gegen Bologna kam der Rekordmeister nicht über ein 1:1 hinaus, durfte sich am Ende ob des Spielverlaufs über das Remis aber nicht beschweren.

Äußerst unterschiedlich sind Juventus und Bologna in die neue Saison gestartet: Während die Alte Dame in Udine 3:0 gewann, ging das Team aus der Emilia-Romagna zu Hause gegen die AC Mailand beim 0:2 leer aus. Personell tauschte Juve-Coach Massimiliano Allegri im Vergleich zum Ligastart zweimal: Perin (Tor) und Fagioli spielten anstelle des verletzten Szczesny (Tor) und Miretti.

Bolognas Trainer Thiago Motta brachte indes gegenüber dem Milan-Spiel Orsolini anstelle von Dominguez - mehr nicht. Bologna aber war bestens auf die Turiner vorbereitet, das zeigte sich vor allem in Hälfte eins. Die Gäste verschoben gut, stießen immer wieder in die Freiräume im Zentrum hinein, die Juve trotz fünf Mann im Mittelfeld immer wieder leichtfertig offenbarte.

Bologna, das mit Posch (109 Einsätze für Hoffenheim) und Zirkzee (12 Spiele für den FC Bayern) zwei Ex-Bundesligaspieler in der Startelf aufbot, war die bessere Mannschaft und ging dann auch in Führung - und wie: Zirkzee setzte sich bärenstark gegen zwei Gegenspieler durch und steckte prima in die Gasse zu Ferguson, der sich bedankte und cool ins lange Eck vollstreckt (24.).

Das 1:0 war zugleich auch der Halbzeitstand, die Führung war obendrein bis zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Pomadige Turiner hätten beinahe sogar das 0:2 durch Ferguson kassiert, in der 29. Minute war der Schotte aber nicht präzise genug.

Juve legt einen Zahn zu

In Durchgang zwei zeigte sich dann aber ein anderes Bild. Auf einmal meldete der Rekordmeister eigene Ansprüche an, erhöhte den Druck massiv und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest.

Pech hatte Vlahovic in der 52. Minute, als sein artistischer Treffer per Scherenschlag nach VAR-Check wegen einer knappen Abseitsstellung von Rabiot wieder aberkannt wurde.

Pech hatten aber auch die Gäste: In der 71. Minute scheiterte Zirkzee zunächst an Perin, ehe Illing-Junior sich Ndoye in den Weg warf und den Schweizer so klar am Abschluss hinderte. Die Pfeife von Schiedsrichter Marco di Bello blieb stumm, aller Proteste auf der Bologna-Bank zum Trotz, vielmehr sah ein Assistent sogar Rot und Coach Thiago Motta Gelb.

Es kam noch dicker für die Gäste, denn kurz darauf war die eigene Abwehr einmal nicht auf der Höhe - und prompt köpfte Vlahovic zum umjubelten 1:1 ein (80.). Juve drängte danach auf mehr, musste sich schlussendlich aber mit dem unter dem Strich leistungsgerechten Remis zufriedengeben. Kommende Woche geht es für die Turiner am Sonntag (20.45 Uhr) nach Empoli. Der FC Bologna empfängt tags zuvor (18.30 Uhr) Cagliari Calcio.