Pulisic mittendrin: Neuzugang drückt Milan-Sieg den Stempel auf

Milan hatte sich im Sommer mit einigen vielversprechenden Neuzugänge verstärkt - und einige davon direkt zum Serie-A-Start in Bologna ins Rennen geschickt. Einer davon - ein Ex-Dortmunder - überstrahlte den Rest.

Milan-Coach Stefano Pioli, der zuletzt bei der Generalprobe ein 4:2 gegen den Novara FC notiert hatte, vertraute zu Saisonbeginn direkt auf einige neue Kräfte. So durften die vom FC Chelsea gekommenen Loftus-Cheek und Pulisic ebenfalls in der Startelf ran wie auch Reijnders (Alkmaar).

Und siehe da: Sie alle wussten zu überzeugen, schoben im Kollektiv mit altbekannten Größen wie dem gehaltenen Rafael Leao und dem auch mit 36 Jahren noch hungrigen Giroud an. Allerdings nicht ohne bereits in den Anfangssekunden eine brenzlige Situation zu überstehen: Denn die von Thiago Motta trainierten Außenseiter hatten nach erst wenig gespielten Sekunden das 1:0 auf dem Fuß. Abwehrmann Lykogiannis rückte mit auf und donnerte die Kugel aus weiter Distanz ansatzlos an die Querlatte.

Eine frühe Führung wäre für den Außenseiter nach dem jüngsten 2:0 in der ersten Runde der Coppa Italia gegen Cesena selbstredend Gold wert gewesen.

Giroud und Pulisic schließen stark ab

So aber hieß es weiter 0:0, was eben wie eingangs erwähnt die Stärke der Rossoneri immer mehr hervorkehrte. Mit schnellen und technisch hochwertigen Kombinationen wurde der FCB teils fein ausgehebelt.

Tor(e) inklusive: Los ging es in der 11. Spielminute. Nach einer präzisen Pulisic-Flanke links an die Grundlinie kratzte Reijnders die Kugel nach innen, wo der hocherfahrene Giroud aus spitzem Winkel erfolgreich zum 1:0 einschoss.

Zehn Zeigerumdrehungen später folgte das: Pulisic und Giroud spielten mit einem bärenstarken Doppelpass viele Gegenspieler aus, ehe der zwischen 2015 und 2019 beim BVB aktive US-Amerikaner ansatzlos links oben versenkte.

Drei Punkte und kein Gegentor zum Start

Der Rest ist schnell erzählt: Die Mailänder zogen sich mit dem 2:0 im Rücken zumeist entspannt zurück, während den Mannen aus Bologna zuhauf kaum etwas Gewinnbringendes einfiel.

Mit ein paar Ausnahmen: Lykogiannis feuerte bei einem aussichtsreichen Freistoß nicht genau genug (45.), Ndoye schoss aus spitzem Winkel nur den linken Außenpfosten an (60.) und Aebischer verzweifelte an AC-Keeper Maignan (61.). Auf der anderen Seite verpasste Rafael Leao noch das 3:0, traf ebenfalls nur den Pfosten (90.).

Und so tütete Milan letzten Endes ein verdientes 2:0 zum Serie-A-Start ein. Weiter geht es wie folgt: Der FC Bologna hat am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) bei Juventus Turin direkt den nächsten Brocken zu bearbeiten. Die Mailänder empfangen derweil bereits am Samstag (20.45 Uhr) den FC Turin.