Makelloser Meister: Osimhen gibt bei Napoli den Dosenöffner

Die SSC Neapel hat auch ihr zweites Serie-A-Spiel in dieser Saison gewonnen. Sassuolo machte dem amtierenden Meister das Leben am Sonntagabend aber auch nicht allzu schwer.

Die SSC Neapel ist eines von drei Teams, das perfekt in die neue Saison gestartet ist - am Montagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Inter bei Cagliari Calcio als vierte Mannschaft nachziehen. Napoli hatte zum Auftakt mit 3:1 bei Aufsteiger Frosinone Calcio gewonnen, am Sonntagabend folgte ein souveränes 2:0 gegen Sassuolo Calcio.

Und mit Osimhen bringt sich der Torschützenkönig der Vorsaison (26 Treffer bei 32 Einsätzen) jetzt schon wieder in Position. Gemeinsam mit Milan-Stürmer Olivier Giroud führt er die Torschützenliste in Italien nach zwei Spieltagen an. Die erste Duftmarke beim mit großem Bohei im eigenen Stadion empfangenen Meister setzte aber Raspadori, der nach nicht einmal 60 Sekunden die Kugel an den rechten Pfosten nagelte. Nach einer Viertelstunde dann schlug die Stunde von Osimhen: Nach Ansicht der Videobilder gab Referee Antonio Giua Elfmeter für ein Foul an Politano, Osimhen jagte den fälligen Strafstoß ins linke obere Eck (16.).

In der Folge spielte Napoli den Gegner phasenweise an die Wand, ohne sich die ganz großen Chancen zu erarbeiten. Zentimeter zum 2:0 fehlten Zambo Anguissa, dessen Kopfball links vorbeistrich (34.). Im Gegenzug hatte Ruan ebenfalls per Kopf die einzige nennenswerte Chance für Sassuolo im ersten Abschnitt (35.).

Die zweiten 45 Minuten hätten beinahe mit einem Paukenschlag begonnen, doch nach toller Flanke von Politano ließ Osimhen eine riesige Kopfballchance aus (46.). Kurz darauf erwies Lopez den Gästen einen Bärendienst, als er wegen einer Schiedsrichterbeleidigung vom Platz flog (51.).

Kvaratskhelia sprüht direkt vor Spielfreude

In Überzahl jagte eine Napoli-Chance die nächste, Zielinski fehlte bei seinem wuchtigen Linksschuss nicht viel (57.). Die dickste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel bot sich Raspadori, der einen von Toljan verschuldeten Handelfmeter über den Querbalken jagte (60.). Ein Wechsel von Rudi Garcia brachte schließlich neuen Schwung: Kvaratskhelia kam rein und sprühte direkt vor Spielfreude. Seinen Steckpass verwertete der bärenstarke Kapitän di Lorenzo per wuchtigem Flachschuss ins lange Eck zum 2:0 (64.).

Satt war Neapel deswegen noch nicht, Osimhen und Raspadori näherten sich gefährlich an (76., 79.). Eine Riesenchance ließ Joker Simeone noch liegen (90.+3). Es blieb allerdings beim verdienten, wenn auch nicht begeisternden Heimsieg für den amtierenden Champion.

Das erste Prestigeduell wartet auf Neapel am nächsten Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Vizemeister Lazio im Diego Armando Maradona gastiert. Sassuolo, das mit null Punkten und 0:4 Toren gestartet ist, muss bereits am Freitag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen Hellas Verona dringend Selbstvertrauen tanken.