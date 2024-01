Justvan nach Darmstadt? Hoffenheim zögert noch

Neben einem Wandstürmer will sich der SV Darmstadt 98 in diesem Winter mit einer weitere Offensivkraft verstärken. Der Fokus liegt derzeit auf dem Hoffenheimer Julian Justvan.

Die Lilien sind nicht der erste Klub, der in diesem Winter wegen Julian Justvan in Hoffenheim vorfühlt. Der Zweitliga-Zweite FC St. Pauli hat es schon versucht, ist bei der TSG aber abgeblockt. Dem Vernehmen nach wollen die Kraichgauer den 25-Jährigen lieber an einen Erstligisten verleihen - wenn überhaupt.

Denn noch zögern die Hoffenheimer damit, den im offensiven Mittelfeld auf dem Flügel einsetzbaren Linksfüßer überhaupt zu verleihen. Erst zu Saisonbeginn kam Justvan vom SC Paderborn zur TSG, wo er in der ersten Saisonhälfte auf nur 46 Einsatzminuten verteilt auf vier Spiele kam. Einerseits stehen die Chancen auf viel Spielzeit auch in den kommenden 17 Spielen nicht viel besser. Andererseits wäre Justvan der ideale Ersatz, sollte Andrej Kramaric mal ausfallen.

Lilien forcieren Einigung in dieser Woche

In Darmstadt stünden dem 1,77 Meter großen Kicker alle Türen offen. Die Lilien sind trotz der schwierigen Ausgangslage im Tabellenkeller ein sportlich interessanter Klub für Justvan, da die Spielweise am Böllenfalltor alles andere als zurückhaltend und rein auf die Defensive orientiert ist. Als kreatives Element könnte er dem Spiel guttun. Für diese Momente ist beim SV98 einzig auf Marvin Mehlem Verlass. Der fehlt jedoch seit Anfang Dezember und noch für die kommenden Wochen wegen eines Wadenbeinbruchs.

"Das ist ein guter Spieler. Definitiv. Er hat mir schon in Paderborn gut gefallen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht unlängst. Geht es nach den Lilien, soll der Transfer möglichst zeitnah, auf jeden Fall in dieser Woche über die Bühne gehen. Ob Hoffenheim mitspielt, wird sich zeigen.