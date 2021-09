Jovetic fehlt Hertha mindestens zwei Wochen

Hertha BSC muss in nächster Zeit auf Neuzugang Stevan Jovetic verzichten. Auch bei der Nationalmannschaft wurde er seine Wadenblessur nicht los.

Beim Bundesliga-Auswärtsspiel in München (0:5) war Jovetic kurz vor der Länderspielpause wegen Problemen in der Wadenmuskulatur ausgewechselt worden. Als er bei der Nationalmannschaft Montenegros, zu der er in Absprache dennoch gereist war, wieder ins Training einstieg, traten die Probleme erneut auf. Am Mittwochabend teilte Hertha mit, dass Jovetic mindestens zwei Wochen aussetzen müsse. Dies habe eine eingehende Untersuchung ergeben.

Die Länderspielpause verlief für den 31-Jährigen damit reichlich frustrierend: Montenegro holte gegen die Türkei (2:2), die Niederlande (0:4) und Lettland (0:0) nur drei Punkte und verlor in der WM-Qualifikationsgruppe G den Anschluss an die Niederlande und Norwegen - während Jovetic, der unumstrittene Schlüsselspieler der Mannschaft, in allen Partien zusehen musste.

In der Bundesliga verpasst er mindestens die Duelle mit den Aufsteigern VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr) und der SpVgg Greuther Fürth (17. September, 20.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker).