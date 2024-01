Josten verstärkt die MSV-Offensive

Vergangene Woche hatte Lisa Josten ihren Vertrag bei Werder Bremen aufgelöst, nachdem sie bei den Norddeutschen in der bisherigen Saison noch ohne Einsatz war. Nun hat die 31 Jahre alte Stürmerin einen neuen Verein gefunden: Josten unterschreibt bis zum Saisonende beim Tabellenletzten MSV Duisburg. Wie der Verein am Montag mitteilte, ist im Vertrag eine Option für ein weiteres Jahr inkludiert, sollte der MSV die Klasse halten. "Ich liebe Endspiele. Das passt gut zur Mission Klassenerhalt. Ich freue mich in jedem einzelnen Spiel mit Emotionen und Leidenschaft an die Grenzen zu gehen, um am Ende das Ziel zu erreichen", wird Josten in dem Statement zitiert.