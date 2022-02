Jetzt hören! Kevin Trapp zu Gast bei KMD

Mit dem Sieg beim FC Bayern hat die Saison für Kevin Trapp erst richtig angefangen. Doch nicht nur darüber spricht der Torhüter von Eintracht Frankfurt in der neuen Folge von "kicker meets DAZN".

Mit Eintracht Frankfurt will Kevin Trapp (31) nicht nur in der Liga und Europa Erfolge feiern, sondern sich auch für einen Kaderplatz bei der WM in Katar empfehlen. In der neuen Ausgabe "kicker meets DAZN" spricht der Nationaltorhüter über sein spezielles Verhältnis zu SGE-Torwarttrainer Jan Zimmermann, ein mögliches Karriereende bei der Eintracht - und er benennt seinen persönlichen Turning Point in der laufenden Saison.

Außerdem beschäftigen sich Alex Schlüter und Benni Zander neben dem abgelaufenen Bundesliga-Spieltag ausführlich mit der launischen Diva BVB und der passivsten Abseitsstellung aller Zeiten in Mainz. Zudem erklärt kicker-Reporter Oliver Hartmann die Wiederauferstehung von RB Leipzig unter Domenico Tedesco.

KMD #120 - Kevin Trapp In der neuen Folge KMD geht es heiß her! Das liegt unter anderem daran, dass mit Frankfurt Kevin Trapp ein echter Kaffee-Experte zu Gast ist, der aber natürlich auch über die aktuelle Saison der Eintracht unter Neu-Trainer Oliver Glasner, seine Zeit in Paris und eine ganz besondere Torhüter-Technik spricht. Außerdem erklärt kicker-Reporter Oliver Hartmann die Wiederauferstehung von RB Leipzig unter Domenico Tedesco. Und als Kirsche oben auf der großen Podcast-Torte diskutieren sich Alex Schlüter und Benni Zander die Zungen wund über den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag, die launische Diva BVB und die passivste Abseitsstellung aller Zeiten in Mainz.

