"In gewisser Weise beschämend": Messis schwarzes Gewand sorgt für Kritik

Beim womöglich größten Moment seiner Karriere bekam Lionel Messi von Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani und von FIFA-Präsident Gianni Infantino ein schwarzes Gewand übergezogen. Weil der 35-Jährige mit diesem dann auch die Zeremonie mit dem WM-Pokal vollführte, gab es kritische Stimmen.

Auffällig: Lionel Messi reckte den soeben gewonnenen WM-Pokal in einem schwarzen Gewand in die Höhe. IMAGO/Eibner International

Sogar einige argentinische Mitspieler waren unmittelbar während und nach dem Überzug des schwarzen katarischen Gewands schmunzelnd zu sehen. Und in der Tat: Ein wenig unpassend wirkte der Moment schon - erst recht, als Lionel Messi sich dann mit diesem dunklen und recht durchsichtigen wie weiten Umhang mit goldenen Elementen inmitten seiner feiernden Kollegen begab.

Unweigerlich zog dieses im arabischen Raum zu besonderen Anlässen und in Katar vorrangig von wichtigen Personen am Nationalfeiertag übergestriffene Bischt, ein mantelartiges Übergewand aus Schafwolle oder Kamelhaar, die Blicke auf sich.

Das alles im womöglich größten Moment der Karriere von Messi und seinen Mitspielern. Gerade "La Pulga" hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie viel ihm ein WM-Triumph - zugleich der dritte für das stolze Fußballland Argentinien nach 1978 und 1986 insgesamt - bedeuten würde. Und in diesen Momenten konnte sich der PSG-Profi nach dem dramatischen Endspiel gegen Titelverteidiger Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen) am Ziel sehen.

In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben. Gary Lineker

"Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment", kritisierte etwa Bastian Schweinsteiger, der im aus deutscher Sicht erfolgreichen WM-Finale 2014 noch über Leo Messi & Co. triumphiert hatte, die Aktion von Katars Emir in der ARD. "Ich fand es auch nicht gut. Das kann man später in der Kabine machen. Und ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen."

"Ihn da zu instrumentalisieren - autsch!"

Auch in den sozialen Netzwerken fand das Thema einen hohen Aufschlag - und natürlich bei anderen TV-Experten wie Englands ehemaligem Nationalspieler Gary Lineker, der beim britischen Sender BBC erklärte: "In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben."

Der langjährige argentinische Nationalspieler Pablo Zabaleta kommentierte ebenfalls in der BBC: "Warum? Einfach nur warum? Es gab keinen Grund, das zu machen." Andere konnten nicht nachvollziehen, warum man Messi genau in diesem Moment nicht einfach in seinem Trikot feiern lassen konnte. "Ihn da zu instrumentalisieren - autsch!", sagte Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme bei "MagentaTV".

Der frühere deutsche Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack meinte derweil zum Gewand von Messi, der im Übrigens seit Mai 2022 Botschafter für den Tourismus in Saudi-Arabien ist: "Es ist ein bisschen irritierend. Aber es spricht für seinen Anstand, dass er das anbehält."

