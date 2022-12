Ein Traumfinale mit Traumfinale: Messi hat diese Krönung verdient

Das atemberaubende Finale der WM in Katar hat einen verdienten Sieger gefunden. Diese Krönung hat Lionel Messi verdient. Ein Kommentar von Oliver Hartmann und Jörg Wolfrum.

35 Jahre und 177 Tage musste dieser Wunderfußballer warten bis zum Tag seiner Krönung. Bis er auch offiziell den Olymp bestieg: Weltmeister. Das ist eben doch der Titel, der alles überstrahlt, auch die sechs Auszeichnungen als Weltfußballer, der nun sicher noch eine siebte folgen wird. Und das Finale gegen den entthronten Titelverteidiger Frankreich schien die Karriere dieses Ausnahmekönners nochmal im Brennglas zu illustrieren.

Die Führung hatte er per Elfmeter selbst supercool erzielt, traumhaft war er dann per Chip in der Entstehung des zweiten Treffers beteiligt und in der Verlängerung schien er schon den Siegtreffer erzielt zu haben - bis, ja bis Frankreich erneut zurückschlug und doch noch darauf hoffen durfte, als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 seinen Titel verteidigen zu können. Doch selbst im anschließenden Elfmeterschießen verlor der Kapitän des neuen Weltmeisters Argentinien nicht die Ruhe und das Vertrauen in seine Kunst und wies seiner Mannschaft mit dem ersten verwandelten Elfmeter die Richtung.

Wachstumsprobleme warfen ihn nicht aus der Bahn

So war es oft gewesen in der Karriere dieses Traumfußballers: Geradewegs nach oben, aber der Weg war garniert mit Stolpersteinen. Denn steinig war es immer auch, trotz aller Erfolge und trotz des Ausnahmetalents, das ihm angeboren war. Steinig schon ganz zu Beginn, noch bevor er Profi geworden war, aber als Junior schon die Anlagen zu ganz Großem hatte erkennen lassen. Doch die Wachstumsprobleme warfen ihn nicht aus der Bahn, sie machten ihn nur stärker.

Ebenso war es nach der schlimmsten Niederlage seiner Karriere, dem 0:1 2014 im Maracana von Rio gegen Deutschland. Dem folgen die beiden Pleiten im Elfmeterschießen der Endspiele um die Copa America 2015 und 2016. Messi trat zurück aus der Nationalelf, und kam doch wieder - mit sich im Reinen, gestärkt gegen alle Kritik.

Dass er nach diesem atemberaubenden Finale kaum eine Träne vergoss, zumindest nicht sichtbar, ist Ausdruck all dessen, was dieser Spieler in fast 20 Profijahren und 30 als Fußballer seit seinem Start als Vierjähriger damals beim Grandoli FC in seiner Heimat Rosario alles an Schwerem hatte verarbeiten müssen - trotz all den Giganten-Erfolgen mit dem FC Barcelona. Doch diese hatten ihn nur bedingt ins Herz seiner Landsleute geführt.

Auf einer Stufe mit Maradona

Im Anschluss an die WM 2018 und spätestens ab 2021 erreichte er aber mit dem Sieg bei der Copa America in Brasilien im Finale gegen Brasilien auch in der Heimat den Heldenstatus, der diesem Ausnahmespieler gebührte. Auch, weil er die Hülle des unnahbaren Ausnahmekünstlers abgelegt hatte und sich stritt mit Verbänden und Gegnern. Einher ging damit eine zunehmende und zuletzt fast religiöse Verehrung - und das stellt ihn neben dem WM-Titel vom Sonntag, nun endgültig auf eine Stufe mit dem Gottvater des argentinischen Fußballs, Diego Maradona.

Doch dieser Lionel Messi schaffte bei der WM 2022 sogar noch mehr als Maradona 1986, trotz dessen Jahrhundertspiel gegen England. Denn Messi benötigte in Katar eben keine "Hand Gottes", und ein Riesensolo legte auch er hin, im Halbfinale gegen Kroatien, es war der Assist zum 3:0 durch Julian Alvarez. Der Treffer zeigte exemplarisch den Spielführer Messi. Einer, der die Jungen, die teils fast seine Kinder sein könnten, mitriss.

Ein Kapitän und Ausnahmefußballer, der bei seiner fünften Endrunde seine beste Version zeigte, sagenhafte sechzehneinhalb Jahre nach seinem Debüt 2006 bei der WM in Deutschland. Ausdruck davon ist die Einstellung einer historischen Bestmarke: Der 35-Jährige ist der erste Spieler seit dem Ungarn György Sarosi 1938, der in jeder K.-o.-Runde eines Turniers traf. Historisch, und historisch sind auch seine nun 26 Endrunden-Spiele, mit denen er den bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus übertraf.

Das phänomenale Endspiel war die passende Schleife für so viel Fußball-Geschichte: Es war ein Traumfinale auf dem Papier, aber auch ein Traumfinale auf dem Platz, garniert mit wunderbar herausgespielten Toren und einem atemberaubenden Drehbuch.

Ausgehend von anfangs so zielstrebig wie selbstbewusst agierenden Argentiniern, angeleitet durch ihren Kapitän. Als der am Ende entthronte Titelverteidiger Frankreich dann dagegenhalten konnte, wurde es ein wunderbarer Schlagabtausch, schlicht ein Finale für die Geschichtsbücher, passend für die Krönungszeremonie des besten Fußballers der Neuzeit. Völlig zu Recht wurde er als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Vier Halbfinalisten lassen Politik außen vor

Und auch dies: Mit Argentinien gewann eine Mannschaft den Titel, die sich voll und in jeder Hinsicht auf die Besonderheiten dieser ganz speziellen und umstrittenen WM eingelassen hatte, sei es die kurze Vorbereitung, der ungewöhnliche Winter-Zeitpunkt, die fehlende Fußball-Kultur und vor allem die bis Turnierbeginn entflammten politischen Diskussionen um das umstrittene Ausrichterland.

All das ließ der Südamerikameister überhaupt nicht an sich ran - im Übrigen spielten auch beim unterlegenen Finalisten sowie den Überraschungs-Halbfinalisten aus Kroatien und Marokko derlei Diskussionen keinerlei Rolle. Nichts sollte die Spieler ablenken vom großen sportlichen Ziel.

Dazu profitierten die Argentinier von einem enormen Rückhalt der eigenen Bevölkerung, die trotz der extrem weiten Anreise von 20 Flugstunden mit die größte Fan-Population in Katar stellte. Es glich Pilgerreisen, was sich in Katar rund um die sieben Spiele der Albiceleste zutrug, Messen für Messi, der am Ende dann tatsächlich in den Fußball-Himmel auffuhr.

Dort wird er nun für alle Zeiten an der Seite Maradonas thronen, zumindest für Argentinien. Der Rest der Fußballwelt wird ihn eines Tages an die Seite Pelés stellen.