Jetzt hören! Die neue KMD-Folge zur englischen Woche

Nicht nur die Mannschaften in der Bundesliga mussten unter der Woche ran, auch "kicker meets DAZN" macht keine Pause. In der neuen Podcast-Folge analysieren Benni Zander und Alex Schlüter die englische Woche.

Unter dem frischen Eindruck von neun Bundesliga-Spielen in zwei Tagen macht sich das KMD-Team ans Werk. Und zu besprechen gibt es einiges: Wie geht es weiter an den Krisenherden Wolfsburg und Mönchengladbach? Was macht Mainz 05 so stark? Und hat Rachid Azzouzi mit seiner Kritik an den Unparteiischen in Dortmund recht?

Zudem erhalten Alex und Benni bei ihrem Rundumschlag Unterstützung von Journalistin Anna-Sara Lange, die das Spiel zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg verfolgt hat und das KMD-Team mit frischen Eindrücken aus dem Stadion versorgt. Außerdem erklärt sie, was es mit dem neuen kicker-Podcast "FE:male view on football" auf sich hat.

KMD #113 The English Week feiert ihr Comeback! Und deshalb gibt es in dieser Woche eine Zusatzfolge kicker meets DAZN zu den Bundesliga-Spielen vom Dienstag und Mittwoch! Alex und Benni diskutieren über die Krisenherde Wolfsburg und Gladbach, das Phänomen Mainz 05 und strittige Schiedsrichterentscheidungen. Außerdem klingelt Anna-Sara Lange durch, um ihre frischen Eindrücke vom Spiel Union gegen Freiburg wiederzugeben und den Jungs zu erklären, was es mit dem neuen kicker-Podcast "FE:male view on football" auf sich hat.

