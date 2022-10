Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Marco Rose und Carlo Ancelotti

Die neue Folge "kicker meets DAZN" wird königlich! Vor dem Champions-League-Kracher zwischen RB Leipzig und Real Madrid an diesem Dienstag (21 Uhr) hören sich Alex Schlüter und Benni Zander bei beiden Vereinen um.

Einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale kann RB Leipzig, aktuell mit sechs Punkten aus vier Partien in der Gruppe F gelistet, mit einem Sieg am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) einfahren.

Das Problem: Als Gegner wartet kein Geringerer als der amtierende Titelverteidiger. Vor dem Duell zwischen den Sachsen mit den Königlichen gehen Alex Schlüter und Benni Zander in der neuen Folge von "kicker meets DAZN" in die Vorschau und hören sich bei Protagonisten beider Vereine um - unter anderem bei den beiden Cheftrainern Marco Rose (46) und Carlo Ancelotti (63).

Außerdem widmen sich die beiden Moderatoren ausführlich der Analyse des 11. Bundesliga-Spieltags. Trainersuche auf Schalke, Kantersiege in Dortmund und Mainz, Aufholjagd in Augsburg und Elfmeter-Krise in Leverkusen - nach Themen muss nicht lange gesucht werden. Auch der aufstrebende VfL Bochum wird thematisiert - hierzu bezieht auch kicker-Reporter Oliver Bitter Stellung.

KMD #144 - Ancelotti, Rüdiger & Rose Diese Woche gibt's eine Folge KMD auf die Ohren, wie ihr sie noch nie gehört habt! Alex und Benni nehmen euch nämlich mal mit hinter die Kulissen eines Podcast-Tages, der gleichzeitig auch noch der Tag vor einem Champions-League-Spiel und damit vor einer großen DAZN-Sendung ist. Die beiden Jungs sind in Leipzig unterwegs, um vor dem Heimspiel von RB gegen Real gleich drei Hochkaräter vors Mikro zu zerren: Carlo Ancelotti, Antonio Rüdiger und Marco Rose! Rose spricht u.a. über die fehlende Wertschätzung in Deutschland für Toni Kroos, Rüdiger über seine erste Saison in Madrid und Ancelotti über seinen besonderen Umgang mit den Spielern. Keine Sorge, dazu bespricht die KMD-Crew natürlich auch das vergangene Bundesliga-Wochenende, diskutiert über eklige Augsburger und verschossene Strafstöße und klingelt bei kicker-Reporter Oliver Bitter durch, um die Wiederauferstehung des VfL Bochum zu feiern. KMD #143 - Michael Reschke 17.10.2022 KMD #142 - Stefan Reuter 10.10.2022 KMD #141 - Tim Borowski 03.10.2022 KMD #140 - Christopher Vivell 19.09.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie über alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, darunter Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podimo.