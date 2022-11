Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Lutz Michael Fröhlich

Die Bundesligisten gehen in die Winterpause, "kicker meets DAZN" noch nicht. In der neuen Folge sprechen die beiden Moderatoren mit DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich - und blicken voraus auf die schon an diesem Sonntag startende Winter-WM in Katar.

Zu Gast bei "kicker meets DAZN": Lutz Michael Fröhlich. imago images / ActionPictures