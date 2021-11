Jetzt hören! Die KMD-Analyse des Bundesliga-Spieltags und des Mainzer Erfolgs

Was macht Mainz 05 eigentlich so stark? Unter anderem der Frage gehen Alex Schlüter und Benni Zander in der neuen Folge von "kicker meets DAZN" nach und werden dabei von kicker-Reporter Michael Ebert unterstützt.

In der neuen KMD-Folge widmen sich die Moderatoren Alex Schlüter und Benni Zander voll und ganz dem aktuellen Geschehen in der Bundesliga. Und der Attraktivität des Fußballs. Was den Sport schöner machen könnte und was das Spiel der TSG Hoffenheim ausmacht, diskutieren die beiden zunächst und stellen fest: "Wir haben ein Auge drauf!"

Ausführlich wird die Frage behandelt: "Was ist los mit dem 1. FSV Mainz 05?" Mit 16 Punkten liegen die Rheinhessen auf Rang fünf, der FSV setzt damit den positiven Lauf der vergangenen Rückrunde fort. Welchen Anteil Trainer Bo Svensson - am Freitag in der Premierenfolge des neuen kicker-Podcasts "FE:male view on football" - an dem Erfolg hat und wie die Offensive der Mainzer aktuell funktioniert, diskutieren Schlüter und Zander mit kicker-Reporter Michael Ebert.

KMD #107 In dieser Woche nehmen sich eure beiden KMD-Dödel mal wieder besonders ausführlich Zeit für die Analyse des vergangenen Bundesliga-Spieltags! Die Kohfeldt-Verpflichtung in Wolfsburg wird dabei genauso besprochen wie „der unsichtbare Assist von Sinsheim“, strittige Schiedsrichter-Szenen in Frankfurt und der neue Trend der „Offensiv-Einwürfe“. Außerdem erklärt kicker-Reporter Michael Ebert, wieso der FSV Mainz 05 auch in dieser Saison schon wieder so gut punktet und warum Jonathan Burkhardt zu Beginn seiner Bundesliga-Karriere große Schwierigkeiten hatte. KMD #106 - Marco Russ 25.10.2021 KMD #105 - Matthias Ginter Vol. II 18.10.2021 KMD #104 - Jonas Boldt Vol. II 04.10.2021 KMD #103 - Lukasz Piszczek 27.09.2021 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

