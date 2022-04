Jetzt droht auch Rutter auszufallen

Auch am Mittwoch hat sich das Lazarett der TSG Hoffenheim nicht nennenswert gelichtet.

Nach dem 0:3 in Leipzig am späten Sonntagabend startete die TSG Hoffenheim erst am Mittwoch in die Trainingswoche, an deren Ende das nächste Sonntagsspiel wartet, dann geht es an Ostern zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht aus Fürth (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Aktuell sieht es nicht danach aus, dass sich das Hoffenheimer Lazarett zwischen diesen beiden Partien nennenswert lichtet. Denn auch in der ersten Einheit fehlten etwa die nach ihren COVID-19 Infektionen noch in Isolation befindlichen Dennis Geiger und Sebastian Rudy. Selbst wenn beide im Laufe der Woche wieder dazustoßen sollten, dürfte das eng werden mit einem Einsatz bereits an diesem Wochenende.

Das dürfte es unterdessen auch für drei weitere Angeschlagene der Kraichgauer. So waren Benjamin Hübner, Florian Grillitsch und Georginio Rutter nicht mit den Kollegen im normalen Programm integriert, sondern absolvierten noch individuelle Einheiten. Kapitän Hübner hatte nach überstandener Corona-Infektion zwar beim Spiel bei Hertha BSC (0:3) schon wieder auf der Bank gesessen, danach aber mit Rückenproblemen zu kämpfen und war gegen Bochum und Leipzig ausgefallen. Sollte die volle Belastung nicht alsbald möglich sein, kommt auch das Fürth-Spiel für den 32-Jährigen noch zu früh.

Bei Rutter entscheidet wohl das Heilfleisch

Auch für Grillitsch wird es knapp. Der Österreicher hatte sich eine leichte Muskelverletzung zugezogen und Trainer Sebastian Hoeneß bereits angekündigt, dass der 26-Jährige nach Leipzig womöglich auch Fürth verpassen könnte. Und bei Rutter entscheidet wohl das Heilfleisch. Der Franzose war in Leipzig gegen Ende unglücklich auf die linke Schulter gefallen und musste wenig später ausgewechselt werden. Da sich Blessuren am Schultergelenk gerne hinziehen, bleibt auch der Einsatz des 19-Jährigen gegen Fürth fraglich. Es wäre übrigens das erste Pflichtspiel, das der junge Stürmer in der aktuellen Saison verpassen würde, Rutter hat bislang als einziger TSG-Profi immer auf dem Platz gestanden.

Raum trifft die alten Kollegen

Immerhin können die zuletzt gelbgesperrten Kevin Akpoguma, Kevin Vogt und David Raum die personellen Alternativen wieder erhöhen, Letzterer erwartet am Sonntag seine alten Kollegen zum Gastbesuch in Sinsheim. Der 23-jährige Nationalspieler war im vergangenen Jahr mit Fürth in die Bundesliga aufgestiegen, ehe er danach ablösefrei nach Hoffenheim gewechselt war.