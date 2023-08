Jastrzembski vergrößert Düsseldorfs Offensiv-Optionen

Fortuna Düsseldorf hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Für die Offensive kommt Dennis Jastrzembski (23) aus Breslau an den Rhein - und damit zurück nach Deutschland.

Holstein Kiel, Hertha BSC, SC Paderborn 07, SV Waldhof Mannheim - Dennis Jastrzembski, geboren in Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal, hat schon einige Stationen in Deutschland in seiner Vita stehen. Nun kommt Düsseldorf hinzu.

Die Fortuna baut mit der Verpflichtung ihre Optionen in der Offensive noch weiter aus und heizt den Konkurrenzkampf im Kader an. "Mit Dennis stößt ein weiterer Offensivspieler zu uns, der bereits in sehr jungen Jahren Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung sammelte. In Polen konnte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen", sagte Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation.

Jastrzembski galt einst als großes Talent bei Hertha BSC, konnte sich in Berlin aber nicht durchsetzen. Auch seine Leihstationen in Mannheim und Paderborn verliefen eher unglücklich. Erst in Breslau wurde der heute 23-Jährige Stammspieler.

Bei Slask Breslau unterzeichnete Jastrzembski im Januar 2022 einen Vertrag bis Sommer 2025, steigt nun aber vorzeitig aus. Wie lange sein Vertrag bei F95 läuft, gab der Verein nicht bekannt.

Jastrzembski bringt Tempo mit

"Ich freue mich sehr, jetzt in Düsseldorf und bei der Fortuna angekommen zu sein. Ich kann es kaum erwarten, in der Arena aufzulaufen. Der spielerische Ansatz der Mannschaft gefällt mir und ich möchte dem Team mit meiner Schnelligkeit und meiner Zielstrebigkeit so gut wie möglich helfen", wird Jastrzembski zitiert.

Nach Düsseldorf bringt Jastrzembski die Erfahrung aus 19 Bundesliga-, drei Zweitliga- und 15 Drittliga-Spielen sowie 47 Partien in der Ekstraklasa, der ersten polnischen Liga, mit. "Er verfügt über ein enormes Tempo und einen guten linken Fuß. Wir freuen uns, dass er ab sofort das Fortuna-Trikot trägt", erklärte Sportdirektor Christian Weber.