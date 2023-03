Jarosch verlängert in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat das Arbeitspapier von Co-Trainer Dieter Jarosch verlängert.

Der 1. FC Heidenheim surft auf der Erfolgswelle, klopft als Tabellenzweiter neun Spieltage vor Saisonende ans Tor zur Bundesliga. Vater des Erfolgs ist Dauer-Trainer Frank Schmidt. Doch auch seine Assistenten haben großen Anteil an den starken Leistungen des Teams.

Kein Wunder also, dass der Klub von der Brenz auf der Trainerbank auf Kontinuität setzt. Nachdem erst vor wenigen Wochen Co-Trainer Bernhard Raab seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert hatte, zog mit Dieter Jarosch der zweite Co-Trainer nach, wie die Heidenheimer am heutigen Donnerstag bekanntgaben. Damit entspricht jetzt auch die Laufzeit des neuen Kontrakts des 42-jährigen A-Lizenz-Inhabers der des FCH-Cheftrainers Schmidt.

"Der FCH und Heidenheim sind im Laufe der vielen Jahre hier für mich zu einer zweiten Heimat geworden", wird Jarosch auf der Vereinswebsite zitiert. "Für den FCH, nach meiner Spieler-Karriere, bereits so lange arbeiten zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich bedanke mich für dieses Vertrauen bei den Verantwortlichen und unserem Trainerteam. Wie Frank Schmidt einst schon gesagt hat: Wir sind noch nicht fertig!"

Jarosch gehört dem FCH bereits seit 2007 an

2007 kam Dieter Jarosch einst als Spieler vom FC Nöttingen zum damaligen Oberligisten 1. FC Heidenheim 1846. Während seiner aktiven Zeit war "Beton", wie der gebürtige Freiburger gerufen wird, als Torjäger wesentlich an den Aufstiegen in die Regionalliga sowie später in die 3. Liga beteiligt. Im Anschluss an seine Zeit als Profi blieb Jarosch dem FCH in der damaligen zweiten Mannschaft treu und übernahm zuerst die Co-Trainer-Stelle der U 19, ehe er nach der Spieler-Karriere als Scoutingmitarbeiter und Videoanalyst zu den Profis aufrückte. Seit Sommer 2018 ist Dieter Jarosch Co-Trainer des Profi-Teams.

"Wir freuen uns sehr über diese Vertragsverlängerung um weitere vier Jahre, identisch zu Frank Schmidt und Bernhard Raab", erklärt FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald und fügt hinzu: "Dieter Jarosch ist in seiner Funktion als Co-Trainer und Videoanalyst ein sehr wichtiger Bestandteil unseres seit Jahren erfolgreichen Trainerteams. Gleichzeitig gehört es zur DNA unseres FCH, ehemalige Spieler langfristig in unseren Verein einzubinden und in verantwortlichen Positionen weiterzuentwickeln."

Zu Gast auf dem Betzenberg

Am Samstagabend ist Heidenheim zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).