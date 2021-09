Itten: "Wir haben es verdient, heute ein Tor zu schießen"

Er hat bei der 1:3-Niederlage gegen Bayern München für das Highlight aus Sicht der SpVgg Greuther Fürth gesorgt: Kurz vor Schluss erzielte Cedric Itten den Ehrentreffer. Daraus will er Mut für die kommenden Wochen schöpfen.

Das Fürther Heimspiel gegen den Rekordmeister war im Grunde entschieden, als Itten in der 76. Minute für Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota eingewechselt wurde. Trotz Unterzahl führte der FCB zu diesem Zeitpunkt mit 3:0 und steuerte einem letztlich ungefährdeten Sieg entgegen. Dann war die 88. Minute gekommen: Die Hausherren suchten - wie schon das ganze Spiel über - mutig den Weg nach vorne, Timothy Tillman schlug eine Flanke vom rechten Flügel und fand vor dem Kasten von Manuel Neuer den richtig postierten Itten, der die Hereingabe per Kopf in die Maschen lenkte. "Ein wunderschönes Gefühl", beschrieb der Joker seinen Treffer nach dem Spiel, "auch für die Fans. Wir haben es verdient, heute ein Tor zu schießen."

Mein Ziel ist es, jede Minute zu nutzen, wenn ich reinkomme und den Trainer zu überzeugen. Cedric Itten

Vom Beginn an hatte sich der Underdog vom Ronhof nicht versteckt und dem schier übermächtigen Gegner aus München das Feld überlassen. Vielmehr ging die SpVgg mit Leidenschaft und Engagement zu Werke. "Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ist sehr positiv", sagte auch Itten. Dennoch erspielte sich der FC Bayern ohne größeren Aufwand eine 2:0-Pausenführung, die die nach dem Platzverweis für Benjamin Pavard dezimierten Münchner im zweiten Durchgang sogar noch ausbauten.

Dass Itten die Partie bis dahin von der Bank aus verfolgen musste - am 4. und 5. Spieltag hatte der Schweizer zweimal von Beginn an gespielt -, störte ihn nicht. "Das Wichtigste ist immer die Mannschaft", betonte der 24-Jährige, der nach seiner Hereinnahme umso entschlossener zu Werke ging: "Mein Ziel ist es, jede Minute zu nutzen, wenn ich reinkomme, und den Trainer zu überzeugen."

Bei aller Freude über das Tor gegen den FC Bayern und die geschlossene Mannschaftsleitung bleibt das Kleeblatt allerdings trotzdem auf dem letzten Tabellenplatz stehen, mit nur einem Punkt aus sechs Partien. Zuversicht gibt Itten aber "der Teamspirit, der Zusammenhalt über die vollen 90 Minuten". Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen in Köln und gegen Bochum sagt er: "Ich bin überzeugt, mit dieser Art, wie wir heute gekämpft haben, werden wir Punkte holen".