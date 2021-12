Itten lauert auf eine neue Chance

In dichtem Schneetreiben nahm die SpVgg am Mittwochnachmittag die Vorbereitung auf den nächsten Versuch auf: Endlich ein Sieg nach zwölf Niederlagen in Serie. Gegen Union Berlin am Sonntag soll es gelingen. Doch wie?

Cedric Itten erzielte seine beiden Saisontore gegen Bayern München und Eintracht Frankfurt. imago images/Zink