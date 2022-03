"Irgendetwas stand immer im Weg": Sandhausens Serie endet gegen Hansa

Die Serie ist gerissen, der Vorsprung auf die Abstiegszone geschmolzen - der SV Sandhausen quittierte gegen den direkten Konkurrenten Rostock eine bittere Niederlage.

Am Ende einer ordentlichen Vorstellung stand aus Sandhäuser Sicht ein 0:1 gegen Hansa Rostock. Nach sieben Spielen ohne Niederlage hat der SVS also wieder einmal verloren und nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellen-16. Dynamo Dresden.

Alois Schwartz und Mikayil Kabaca wollten der Mannschaft keinen Vorwurf machen. "Sie haben alles rausgehauen, aber der Ball wollte einfach nicht rein", attestierten Trainer und Sportlicher Leiter eine keineswegs schwache Leistung. Einziger, aber entscheidender Kritikpunkt war die unzureichende Chancenverwertung. "Ich glaube, wir hätten heute noch eine Stunde weiter spielen können, ohne einen Treffer zu erzielen", so Schwartz.

Mal der Gegner, mal der Pfosten

"Irgendetwas stand immer im Weg, mal lag der Gegner am Boden und hat den Ball geblockt, mal landete der Ball am Pfosten, mal haben wir auf den Ball getreten", führte Kabaca weiter aus. "Der Gegner kam gefühlt einmal vor unser Tor nach der Pause und hat das entscheidende 1:0 erzielt." Hansa-Stürmer John Verhoek markierte den Treffer und stellte zugleich einen Rekord auf.

Die positive Serie ist also zu Ende, die Bestmarke aus der Saison 2019/20 mit neun Spielen am Stück ohne Niederlage bleibt bestehen. Vorbei ist auch das Zwischenhoch am Hardtwald, wo es zuletzt sieben Punkte aus drei Heimspielen gegeben hatte. Und der Blick in der Tabelle geht weiterhin nach unten, zumal Dresden durch das 1:1 in Nürnberg den Rückstand auf zwei Punkte verringerte. Am 10. April kommen die Sachsen zu einem richtungsweisenden Duell zum SVS. Davor stehen noch ein Test am Donnerstag beim VfB Stuttgart sowie das schwere Auswärtsspiel bei Werder Bremen (3.4.) an.

Zurückkehren sollen spätestens im Liga-Betrieb Cebio Soukou und Tom Trybull. Der Nationalspieler aus Benin, der vier Tore erzielt und vier weitere vorbereitet hatte, war positiv auf Corona getestet worden. Trybull wiederum fiel wegen einer Knöchelblessur aus.

aho/wb