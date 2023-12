Ausgleich in letzter Sekunde: Ipswich entreißt Leicester den Sieg im Spitzenspiel

Leicester City hat den fast schon sicher geglaubten Auswärtssieg im Spitzenspiel der Championship spät aus der Hand gegeben. Gastgeber Ipswich Town belohnte sich für eine ansprechende zweite Hälfte.

Den Tag vor Weihnachten hatten Spitzenreiter Leicester City und Verfolger Ipswich Town, das als Championship-Aufsteiger historisch gut dasteht, gänzlich anders erlebt. Nachdem sich die "Tractor Boys" bei Leeds United eine 0:4-Packung eingefangen hatten, gewannen die Foxes zu Hause gegen Schlusslicht Rotherham United ungefährdet mit 3:0. Für den Boxing Day hatten sich die Spielplanmacher dann den Direktvergleich aufgehoben.

Im Vergleich zur enttäuschenden Vorstellung in Leeds baute Ipswich-Coach Kieran McKenna auf Woolfenden (für Tuanzebe), Taylor (für Luongo) und Harness (für Broadhead), die allesamt auf die Bank verdrängt wurden. Bei Leicester begann lediglich Coady für Justin in der Viererkette.

Den etwas besseren Eindruck in der Anfangsphase hinterließen die Hausherren, die allerdings nach 22 Minuten Stürmer Hirst verletzungsbedingt verloren - und nur zwei Minuten später in Rückstand gerieten. Daka gab aus dem Zentrum mit Übersicht auf links, wo Mavididi den Ball perfekt ins rechte Eck schlenzte (24.).

Daka scheitert an Hladky - Kein Elfer für Dewsbury-Hall

Wenig später hatten die "Tractor Boys" nach hohem Ballgewinn von Ndidi Glück, dass Clarke die Szene noch bereinigt kam (36.). Zwei Minuten später stand Daka alleine vor Hladky, der ehemalige Salzburger scheiterte aber am tschechischen Keeper (38.).

Eine Drangphase kurz vor dem Seitenwechsel rettete Ipswich Town dann aber in die zweite Hälfte, in der Burgess direkt knapp am rechten Pfosten vorbeiköpfte (47.). Leicester antwortete in Person von Abdul Fatawu mit einem Seitfallzieher, der über den Querbalken flog (50.).

Nach einer guten Stunde hatten die Gäste Glück, dass nach dem katastrophalen Rückpass von Dewsbury-Hall in den Fuß von Chaplin dieser Keeper Hermansen aus großer Distanz nicht überwinden konnte (62.). Ipswich ging Risiko und blieb dran: Chaplin scheiterte erneut an Hermansen und feuerte Sekunden später nochmal über das Tor (70., 71.).

Mit Anbruch der Schlussviertelstunde hatten die Hausherren Glück, dass es nach einem Check von Burgess gegen Dewsbury-Hall keinen Elfmeterpfiff gab (75.).

Nur noch in eine Richtung

In der Folge ging es praktisch nur noch in eine Richtung: Die Joker Broadhead und Ladapo ließen Einschussmöglichkeiten liegen (89., 90.+1), ehe Morsy die Portman Road doch noch zum Beben brachte. Nach einem Einwurf zog der Kapitän aus zweiter Reihe mit links ab - weil Ricardo Pereira und auch Vestergaard den Schuss abfälschten, hatte Hermansen am Ende keine Abwehrchance (90.+3).

Die bis zum 23. Spieltag stärkste Heimmannschaft der Championship machte ihrem Ruf alle Ehre und trotzte dem Spitzenreiter verdient einen Punkt ab. Leicester bleibt trotz des kleinen Rückschlags das stärkste Auswärtsteam der Liga, hält den Sechs-Punkte-Abstand auf Ipswich und liegt noch immer elf Zähler vor Rang drei - den Southampton mit einem 5:0-Sieg dem patzenden Leeds United (1:2 in Preston) entrissen hatte.