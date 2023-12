Leicester bereit fürs Spitzenspiel: Daka bringt das Schlusslicht doch zu Fall

Leicester City hat seine Pflichtaufgabe kurz vor Weihnachten gegen Schlusslicht Rotherham United erledigt. Nach dem 3:0 geht der volle Fokus auf das Spitzenspiel an der Portman Road am Boxing Day.

Leicester City bleibt das Maß aller Dinge in der Championship und arbeitet weiter kräftig an einer möglichst frühzeitig feststehenden Rückkehr in die Premier League. Die Foxes lösten ihre Pflichtaufgabe am Samstagnachmittag nach der Pause souverän.

Im Duell der Gegensätze - der Spitzenreiter empfing das Schlusslicht - bekam es Leicester von Beginn an mit einem unangenehm tief stehenden Gegner, der mit elf Spielern den eigenen Strafraum verteidigte, zu tun. Das machte Rotherham allerdings auch erstaunlich konzentriert und leidenschaftlich.

So dauerte es bis in die 60. Minute, in der Leicester den Kontrahenten endlich knacken konnte. Innenverteidiger Faes drängte mit in den Strafraum, wo sein Schuss noch von Johansson pariert wurde. Der Nachschuss von Ndidi wurde zur Vorlage für Daka, der aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte.

Nur vier Minuten später hatte Daka den gegnerischen Keeper umkurvt, ehe ihn dieser zu Fall brachte. Daka übernahm vom Punkt selbst Verantwortung und stellte vorentscheidend auf 2:0 (65.). Für den ehemaligen Salzburger war es die fünfte direkte Torbeteiligung aus den letzten vier Partien (vier Tore, ein Assist).

Joker Casadei sticht sofort

Mit der komfortablen Führung im Rücken konnte es Leicester gemütlicher angehen. Bei Rotherham war der Wille und die defensive Disziplin gebrochen. So erklärte sich auch die Szene beim 3:0-Endstand, als Ricardo Pereira von links frei flanken und der kurz zuvor erst eingewechselte Casadei aus kurzer Distanz ohne Gegnerdruck einköpfen durfte (72.).

Durch den 19. Sieg im 23. Championship-Spiel dieser Saison untermauert Leicester seine Tabellenführung - und baute sie sogar aus. Verfolger Ipswich Town kam nämlich bereits am frühen Samstagnachmittag mit 0:4 bei Leeds United unter die Räder. Die "Tractor Boys", die mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient waren, sind nächster Gegner Leicesters. Am Boxing Day (26. Dezember, 20.45 Uhr) gastieren die Foxes an der Portman Road.