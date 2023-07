Inter macht Ernst bei Sommer

Nach sechs Monaten könnte das Kapitel von Yann Sommer beim FC Bayern schon wieder enden - vieles deutet darauf hin. Vor allem auch deshalb, weil Inter Mailand Ersatz für André Onana braucht.

Vor einem halben Jahr kam Yann Sommer für acht Millionen Euro plus möglicher Boni aus Mönchengladbach zum FC Bayern, um den verletzten Manuel Neuer nach dessen Unterschenkelbruch zu vertreten. Nun aber soll der Münchner Kapitän bald wieder zurückkehren - als Nummer 1. Das bekräftigten sowohl Ehrenpräsident Uli Hoeneß als auch Trainer Thomas Tuchel. Womit sich die Perspektiven für Sommer auf Einsatzzeiten deutlich verschlechtern. Der Schweizer aber will und muss spielen, um die Europameisterschaft, als Stammkeeper, nicht zu gefährden.

Da er dem deutschen Rekordmeister in den vergangenen sechs Monaten geholfen hat, werden sich die Münchner nun höchstwahrscheinlich ebenso kooperativ zeigen. Ohnehin, so sagte Hoeneß, verfüge Sommer über eine Klausel, die ein Verein ziehen könne.

Inter ist bereit, Sommers Ausstiegsklausel ziehen

Inter Mailand, das gerade dabei ist, André Onana an Manchester United zu verkaufen, hat sein Interesse an Sommer signalisiert und soll jetzt nach kicker-Informationen bereit sein, die Ausstiegsklausel von rund acht Millionen Euro zu ziehen. Demnach könnte in den kommenden Tagen der Transfer konkreter werden. Gespräche zwischen den Vereinen werden erwartet.

Neuer hingegen hat an diesem Montag am Tegernsee trainiert - und wird voraussichtlich auch an den nächsten Tagen jeweils eine Einheit beim Team am Tegernsee und eine an der Säbener Straße absolvieren.