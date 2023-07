Für Neuer: Hoeneß will keinen teuren Torwart kaufen

Ungewisse Zeiten auf der Torhüterposition beim FC Bayern. Manuel Neuer nimmt sich auf dem Weg zurück Zeit, es besteht keine Eile. Yann Sommer und Alexander Nübel werden den Klub derweil höchstwahrscheinlich verlassen.

Arbeitet an seinem Comeback: Manuel Neuer. IMAGO/Lackovic

Aus dem Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee berichten Georg Holzner und Mario Krischel

Trainer Thomas Tuchel hatte auf der Pressekonferenz am Samstag mitgeteilt, dass Manuel Neuer die Asienreise nicht antreten wird. Weil der FC Bayern seinen Kapitän langsam, dafür sicher an sein Comeback heranführen möchte. Ohne auch nur das kleinste Risiko dabei einzugehen. Warum sollte der Torhüter auch mit nach Tokio und Singapur fliegen und all die Reisestrapazen (Flugzeit, Jetlag, hohe Temperaturen) auf sich nehmen? Schließlich bleiben ja noch fünf Wochen bis zum Ligastart, daher besteht keine Eile.

Hoeneß will Neuer entlasten

"Was wir gar nicht machen dürfen", sagt Uli Hoeneß, "ist, dass wir den Manuel unter Druck setzen". Neuer solle nicht das Gefühl bekommen, "er muss im ersten Spiel spielen", ebenso sollte der FC Bayern, so erklärt der Ehrenpräsident, "jetzt keinen teuren Torwart kaufen", denn auch "das, finde ich, wäre nicht gut". Allein aus Verbundenheit und als Zeichen des Respekts. Vielmehr gehe es darum, für Neuer eine "wohlige Atmosphäre ohne Druck" zu schaffen, denn "das Ziel ist, dass Manuel unsere Nummer 1 ist. Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht’s uns gut".

Anders sieht die Situation bei Yann Sommer aus. "Er hat eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte", bestätigt Hoeneß: "Es wird darauf ankommen, wie man auch mit ihm umgeht. Wir werden offen mit ihm Gespräche führen, das haben wir ihm auch so gesagt." Heißt: Sollte der Schweizer für sich eine bessere Perspektive sehen, um Stammkeeper zu sein, wie beispielsweise bei Inter Mailand, kann er den Verein verlassen.

Sommer und Nübel könnten gehen

Ähnlich ist es bei Alexander Nübel, der sich nicht als Vertreter von Neuer sieht, sondern anderswo als Nummer 1 auflaufen möchte. "Wir kennen die Meinung von Alex und die seines Beraters", sagt Trainer Thomas Tuchel: "Trotz allem ist er jetzt bei uns und sehr positiv reingestartet. Natürlich kann etwas passieren." Hoeneß bringt es in aller Kürze auf den Punkt: "Wenn er einen Verein findet, kann er gehen."

Es bleibt ja noch Sven Ulreich. Sollten aber Sommer und Nübel den Verein verlassen, wovon auszugehen ist, dürfte der FC Bayern auf dem Transfermarkt nochmals aktiv werden.