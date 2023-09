Innenraumverbot für Bayerns Co-Trainer Löw

Munteres Stühlerücken auf der Bayern-Bank: Co-Trainer Zsolt Löw darf beim nächsten Bundesliga-Spiel der Münchner nicht den Stadion-Innenraum betreten.

Weil Thomas Tuchel für das Champions-League-Spiel gegen Manchester United am Mittwoch gesperrt ist, werden Zsolt Löw und Anthony Barry den Cheftrainer vertreten. Tuchel, der am Spieltag nicht in die Kabine darf, wird sich die Partie - aller Voraussicht nach zusammen mit Assistent Arno Michels - auf der Tribüne anschauen.

Am kommenden Samstag wird die Situation dann genau andersrum aussehen: Im Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum wird Tuchel wieder an der Seitenlinie stehen - dafür aber sein Co-Trainer Löw fehlen. Der 44 Jahre alte Ungar ist vom DFB-Sportgericht wegen unsportlichen Verhaltens zu einem Innenraumverbot für das nächste Münchner Meisterschaftsspiel verurteilt worden. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Löw hatte sich nach Abpfiff des Spitzenspiels gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen am vergangenen Freitag unsportlich gegenüber dem Schiedsrichtergespann verhalten und vom Unparteiischen Daniel Schlager daraufhin die Rote Karte gezeigt bekommen. Die Bayern hatten durch einen Foulelfmeter nach Videobeweis noch das 2:2 in der Nachspielzeit gegen Bayer hinnehmen müssen.

Wie sieht ein Innenraumverbot aus?

Während eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seiner Mannschaft im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Co-Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.