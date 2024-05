Die Stadien der deutschen Gruppengegner in der Champions League

Stadien der deutschen Gruppengegner in der Champions League

Das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte bestreitet Union Berlin im Santiago Bernabeu - ein Highlight für die Anhänger. Auch Bayern und Dortmund sind in der Gruppenphase in einem altehrwürdigen Stadion zu Gast. Ein Überblick über die Arenen, in denen die deutschen Teams gastieren. alle imago