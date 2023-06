"Innenminister" Akpoguma verlängert erneut in Hoffenheim

Als 18-Jähriges Talent war er vor zehn Jahren aus Karlsruhe nach Hoffenheim gekommen, deshalb zählt Kevin Akpoguma im Kraichgau fast schon zum Inventar. Nun hat sich der Verteidiger ein weiteres Mal zur TSG bekannt und seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag ein weiteres Mal vorzeitig verlängert, diesmal bis 2026.

"Ich liebe diesen Klub und es war für mich gar keine Frage, dass ich auch in Zukunft hier Fußball spielen möchte", erklärt Kevin Akpoguma, "das ist mein Verein, die TSG liegt mir extrem am Herzen. Auch in für mich persönlich schweren Zeiten, haben die Verantwortlichen immer an mich geglaubt. Ich habe eine intensive Bindung zur TSG und der gesamten Region aufgebaut und möchte mit meiner Vertragsverlängerung etwas zurückgeben. Jeder der mich kennt weiß, dass ich für diesen Klub immer alles geben werde."

Nigerias Nationalspieler hat sich nach wechselhaften Zeiten deutlich stabilisiert

Der einstige U-21-Nationalspieler Deutschlands, der mittlerweile für das Land seines Vaters, Nigeria, aufläuft, hat enorm wechselhafte Zeiten hinter sich - nicht nur bei der TSG. Denn gleich zweimal hatte ihn Hoffenheim ausgeliehen, weil seine Leistungen bei weitem nicht so konstant waren wie etwa in der vergangenen Spielzeit, in der der 28-Jährige mit 28 Liga-Einsätzen einen neuen persönlichen Rekord verzeichnete. In dieser kritischen Saison zählte der Innenverteidiger zu den verlässlichsten Abwehrkräften der TSG und lieferte bis auf wenige Ausreißer sehr solide Leistungen. Der enorm schnelle und aggressive Akpoguma konnte dabei seine Fehlerquote aus früheren Jahren deutlich minimieren. Und qualifizierte sich zudem mit einer unbedingten Leistungsbereitschaft und hoher Identifikation mit dem Klub für das neue Vertragswerk.

"Kevin ist ein Spieler, der mit jeder Faser seines Körpers die pure Leidenschaft für die TSG ausstrahlt", sagt Manager Alexander Rosen, "er lebt auf und neben dem Platz die Werte, für die wir stehen wollen und mit seinem leidenschaftlichen Einsatz, seiner enormen Geschwindigkeit und seiner kompromisslosen Spielweise setzt er Zeichen und geht voran. Akpo hat auch in anspruchsvollen Situationen immer wieder Charakter gezeigt, seine Mitspieler durch seine emotionale Art mitgerissen und sportlich in der vergangenen Saison seine wohl konstantesten Leistungen im TSG-Trikot gezeigt. Außerdem kümmert er sich als unser 'Innenminister' immer wieder um unsere Neuzugänge und Nachwuchstalente, nimmt sie an die Hand und steht ihnen als erfahrener Spieler jederzeit mit Rat und Tat zur Seite."

Gleich zwei Jahre hatte Akpoguma leihweise für Fortuna Düsseldorf gespielt (2015 bis 2017) und war auch in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 an Hannover 96 verliehen. Immer wieder hatten auch teils schwere Verletzungen die Entwicklung des zeitweise auch als rechter Verteidiger oder rechter Außenbahnspieler ei gesetzten Athleten gebremst. Ein Bruch des Halswirbels hatte vor sechs Jahren sogar die Fortsetzung der Karriere gefährdet, aber auch ein Bruch des Augenbogens und eine Schulterverletzung hatten Akpoguma immer wieder zurückgeworfen. Nun hat Akpoguma zu einer neuen Reife und Konstanz gefunden.