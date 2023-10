"In letzter Minute": Auch Choupo-Moting sagt Länderspielreise ab

Geht das Verletzungspech des FC Bayern weiter? Nach Dayot Upamecano (24) hat nun auch Eric Maxim Choupo-Moting (34) seine Länderspielreise abgesagt.

Dem FC Bayern München droht ein Ausfall von Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting. Der 34-Jährige kann nicht an Kameruns Länderspielen gegen Russland (Donnerstag, 18 Uhr) und Senegal (Montag, 20.30 Uhr) teilnehmen, wie der kamerunische Fußballverband um Nationaltrainer Rigobert Song am Mittwoch mitteilte.

Was genau Choupo-Moting hat und ob es sich um eine Verletzung handelt, teilte der Verband zunächst nicht mit. Es hieß lediglich, dass er "in letzter Minute ausgefallen" sei. Am Wochenende kam der Stürmer in der Bundesliga noch zum Einsatz, beim 3:0 gegen Freiburg wurde Choupo-Moting in der 88. Minute für Doppelpacker Kingsley Coman eingewechselt.

In der laufenden Saison absolvierte Choupo-Moting bisher neun Spiele, nur zwei davon von Beginn an. Beim 7:0 gegen Bochum (kicker-Note 2) und beim 4:0 im Pokal über Münster trug sich der Angreifer jeweils in die Torschützenliste ein.

Erst am Mittwochmorgen hatte der Rekordmeister den vorläufigen Ausfall von Abwehrspieler Upamecano wegen einer Oberschenkelverletzung vermeldet. Diese zog sich der Franzose gegen Freiburg zu und fehlt ungefähr drei Wochen.