Upamecano fehlt Bayern wochenlang - Hoffnung bei de Ligt

Die Abwehrsituation beim FC Bayern bleibt weiterhin höchst angespannt. Nun hat es Dayot Upamecano (24) erwischt.

In anderthalb Wochen reisen die Bayern zum nächsten Bundesligaspiel nach Mainz, und nach jetzigem Stand ist noch gar nicht abzusehen, wie Thomas Tuchel bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte die Abwehr aufstellt.

Dayot Upamecano, am Sonntag in der Schlussphase gegen Freiburg (3:0) verletzt ausgewechselt, hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fällt rund drei Wochen aus. Der Franzose verpasst damit garantiert die Auftritte in Mainz, Istanbul, gegen Darmstadt und in Saarbrücken. Offen ist, ob er beim Topspiel in Dortmund am 4. November wieder auflaufen kann.

Ganz so lange wird es bei Matthijs de Ligt wohl nicht mehr dauern. Der Niederländer, der in dieser Saison auf magere 126 Einsatzminuten kommt, fehlt seit Anfang September nach einem Schlag aufs linke Knie. Bis zuletzt waren die Schmerzen so groß, dass er nicht trainieren konnte. Am gestrigen Dienstag hat de Ligt wieder eine Laufeinheit absolviert. Sollten die Schmerzen gänzlich verschwunden sein, wäre der 24-Jährige wieder eine Alternative für den Spieltagskader in Mainz.

Abwehr ist die Achillesferse

An Top-Alternativen mangelte es Tuchel bereits beim Pokalspiel in Münster (4:0), als gleich alle drei Innenverteidiger gefehlt und Leon Goretzka gemeinsam mit Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui das zentrale Abwehrpärchen gebildet hatte. Aktuell verbleibt nur Min-Jae Kim, der sich zurzeit mit der südkoreanischen Nationalmannschaft auf die Länderspiele gegen Tunesien und Vietnam vorbereitet.

Tarek Buchmann, der im Sommer seinen ersten Profi-Vertrag erhielt, befindet sich nach einem Muskelbündelriss wieder im Aufbautraining und kann bald herangeführt werden. Raphael Guerreiro wird mit einem Muskelfaserriss ebenso wie Upamecano noch ein paar Wochen lang ausfallen.