In Leipzig: RB trifft am 30. Juli im Supercup auf Bayern

DFB-Pokalsieger RB Leipzig streitet am 30. Juli mit Rekordmeister Bayern München um den nationalen Supercup - in einem Heimspiel.

RB sicherte sich das Ticket für die Partie zwischen Meister und Pokalsieger vor dem Bundesliga-Saisonstart durch den Sieg im DFB-Pokal-Finale am Samstagabend gegen den SC Freiburg (4:2 im Elfmeterschießen). Am 30. Juli darf sich Leipzig auf ein Heimspiel freuen, das teilte die DFL am frühen Montagnachmittag mit. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Übertragen wird die Partie bei Bezahlsender "Sky" und im Free-TV bei "Sat.1".

Die Bayern sind mit neun Erfolgen Rekordgewinner des Supercups, der zunächst von 1987 bis 1996 (als DFB-Supercup) und dann seit 2010 wieder ausgerichtet wird. Leipzig tritt erstmals an - und trifft gleich auf Ex-Trainer Julian Nagelsmann.

Den nationalen Supercup im vergangenen Jahr hatten die Bayern durch ein 3:1 bei Borussia Dortmund gewonnen. Es war der erste Pflichtspielsieg für Nagelsmann als FCB-Coach, Robert Lewandowski traf an alter Wirkungsstätte doppelt.