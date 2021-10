In der Saison 2020/21 machte die Eintracht 36,1 Millionen Euro Verlust

In einem Mediengespräch erläuterte Finanzvorstand Oliver Frankenbach am Donnerstag die wirtschaftliche Entwicklung von Eintracht Frankfurt. Obwohl die Folgen der Corona-Pandemie in den zurückliegenden beiden Spielzeiten für einen Verlust in Höhe von insgesamt 45 Millionen Euro sorgten, gingen nicht alle Erlöse zurück. Bei der Vermarktung erzielte der Klub ein deutliches Millionenplus.

Das Logo von Eintracht Frankfurt und das Vereinsmaskottchen: Steinadler Attila. picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie