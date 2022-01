Im Training verletzt: Lunev muss unters Messer

Torwart Andrey Lunev wird Bayer 04 Leverkusen länger fehlen. Der 30-Jährige muss sich einer Operation unterziehen.

Andrey Lunev hat sich am Sonntag im Training der Werkself einen Riss der rechten Syndesmose zugezogen und wird in den kommenden Tagen operiert, wie der Verein am Montag mitteilte.

Der Torwart, in der Bundesliga noch nicht zum Einsatz gekommen, wird rund drei Monate ausfallen und "seine Rehabilitation nach dem Eingriff unter dem Dach der BayArena in der Leverkusener 'Werkstatt' durchführen", ließ Bayer 04 wissen.

Lunev kam im Sommer 2021 von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen. Der Keeper, mit bislang sieben Einsätzen in der russischen Nationalelf, durfte für die Werkself aber nur in der Europa League beim bedeutungslosen letzten Gruppenspiel bei Ferencvaros Budapest (0:1) zum Zug. An Lukas Hradecky im Bayer-Tor war kein Vorbeikommen.