Im Schatten der anderen: Tuta blüht auf

An der Seite der Neuzugänge Willian Pacho und Robin Koch hat der Brasilianer Tuta seine Sicherheit wiedergefunden. Doch nur weil die Abwehr steht, ist der Eintracht-Verteidiger längst nicht zufrieden.

Immer wieder hatte Ex-Trainer Oliver Glasner intern Verstärkung für die Innenverteidigung gefordert, bekommen hatte er diese nicht und musste speziell in seinem letztes Halbjahr bei den Hessen regelmäßigen Aussetzern seiner Hintermannschaft zusehen. Inzwischen wurde der Wunsch erfüllt - zur Freude von Glasners Nachfolger Dino Toppmöller. Der hat in diesem Sommer mit Robin Koch und Willian Pacho gleich zwei Spieler von Format bekommen. Und einen dritten aus dem chronischen Formtief geholt.

Konstanz als Erfolgsfaktor

An zahlreichen Tagen im letzten Jahr durften an der Bundesligatauglichkeit von Tuta berechtigte Zweifel angemeldet werden. Immer wieder leistete sich der 24-Jährige haarstäubende Patzer. Dass er quasi wöchentlich in neu formierten Abwehrreihen andere Mitspieler neben sich hatte, war seiner Situation alles andere als zuträglich. "In der vergangenen Saison haben wir uns ein Stückweit in einem Umbruch befunden. Zu Beginn der Saison hat uns ein Spieler wie Hinti gefehlt, der zentral alles zusammengehalten hat", blickte Tuta nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg am vergangenen Sonntag zurück. Toppmöller kennt natürlich nur den Tuta aus dieser Saison und kann daher keine detaillierten Erklärungen für den Leistungssprung liefern. "Eine Saison mit vielen Leistungsschwankungen, das kann mal passieren", weiß der Coach.

Neben den Neuzugängen ist die personelle Konstanz einer der Schlüssel zur Stabilität. Koch und Pacho sind gesetzt. Tuta agierte in vier der fünf Bundesligaspiele an deren Seite und hat beste Karten, dass das zukünftig so bleibt. Nur beim 1:1 in Mainz bekam Hrvoje Smolcic den Vorzug. "Es wird viel über Willian und Robin im Verbund mit Trappo gesprochen, aber auch Tuta hat bisher herausragend gespielt", lobt Toppmöller, der sich bei erst drei Gegentoren an der aktuelle besten Defensive der Liga erfreuen kann.

Koch und Pacho helfen dem Brasilianer

Tuta selbst sieht das Duo an seiner Seite als wichtigen Punkt in seiner Entwicklung. "Natürlich helfen mir persönlich die zwei neuen Spieler, die dem ganzen Stabilität verleihen. Nach der vergangenen Saison wusste ich nicht so recht, ob das Glas halb voll oder halb leer ist und wie ich die Saison bewerten soll", erzählt der Brasilianer. Nicht nur im Spiel, auch mental nehmen Pacho und speziell Koch etwas Verantwortung und damit mentale Last von Tuta. Insgeheim hatten sich die Verantwortlichen genau diesen Weg von ihm erhofft. Denn seit Tuta 2020 vom KV Kortrijk aus der belgischen Liga an den Main gewechselt ist, hat er in bisher 109 Pflichtspielen als Adlerträger immer wieder gezeigt, was in ihm steckt. Doch immer wieder leistete er sich auch Fehler - und in der vergangenen Saison eben erschreckend viele.

Jetzt, wo ihm die Nebenmänner Druck abnehmen, scheint er wieder befreiter aufspielen zu können. Doch so richtig glücklich ist er mit der aktuellen Situation noch nicht. Die Ladehemmung in der Offensive, die mit nur vier Treffern zu den Ligaschlusslichtern gehört, sei zuweilen "frustrierend", betont er. "Da geht es nicht darum, einen Schuldigen zu finden, der dafür verantwortlich ist, dass wir vorne das Tor nicht treffen. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken und daran arbeiten, dass wir vorne wieder die Tore machen."