"Identifikationsfigur für alle Fortunen": Iyoha verlängert in Düsseldorf

Er ist in Düsseldorf geboren und schloss sich der Fortuna bereits im Kindesalter an. Und auch in Zukunft wird Emmanuel Iyoha für die Rheinländer spielen.

Denn wie die Fortuna am Donnerstag bekanntgab, hat Iyoha seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte F95 wie üblich keine Angaben.

"Für mich ist es etwas ganz Besonderes, mit der Fortuna meine Heimatstadt auf dem Platz repräsentieren zu dürfen", freute sich Iyoha auf der vereinseigenen Website über seine Verlängerung. "Meine Familie, meine Freunde sind hier, ich fühle mich einfach rundum wohl." Iyoha wurde in Düsseldorf geboren und schloss sich bereits im Kindesalter der Fortuna an. Beim Übergang zu den Profis verbrachte er per Leihe mehrere Jahre in der Fremde, seit Sommer 2020 spielt er aber durchgehend im Düsseldorfer Trikot.

Allofs: Iyoha ist "wertvoller Bestandteil unseres Kaders"

Begonnen hat Iyoha als Offensivspieler, unter Coach Daniel Thioune rückte er aber sukzessive zurück und wurde in dieser Saison mehrheitlich als Außenverteidiger aufgeboten. "Emmanuel Iyoha hat sich sportlich sehr gut entwickelt und ist nicht nur aufgrund seiner Vielseitigkeit ein wertvoller Bestandteil unseres Kaders", sagte Düsseldorfs Vorstandsmitglied Klaus Allofs. "Er stammt aus der eigenen Jugend und ist damit eine Identifikationsfigur für alle Fortunen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit 'Emma' in die Zukunft gehen können."

Und diese Zukunft könnte sogar in der Bundesliga liegen. Denn die Rheinländer belegen vor dem 31. Spieltag den dritten Rang, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Der Vorsprung auf den Vierten Hamburger SV beträgt aktuell sechs Punkte, zudem weist Düsseldorf die deutliche bessere Tordifferenz auf. "Ich freue mich auf die nächsten Aufgaben und werde gemeinsam mit dem Team alles geben, um unsere Ziele zu erreichen", kündigte Iyoha vor dem Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Schalke 04 an.