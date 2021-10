"Ich habe keinen Jugendwahn": Warum Hütter das Scally-Tor "sinnbildlich" findet

Erstmals als Coach von Borussia Mönchengladbach hat Adi Hütter ein Auswärtsspiel in der Bundesliga gewonnen. Im Anschluss an das 3:1 in Wolfsburg hob er einen Spieler besonders heraus - und sah einen sinnbildlichen Schlusspunkt.

Schlusspunkt eines Auswärtssiegs: Joe Scally bejubelt sein Tor zum 3:1. imago images/Revierfoto