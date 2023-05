"Ich finde das geil": Füllkrug scherzt über seinen Torjäger-Rekord

Niclas Füllkrug hat es geschafft, ist Torschützenkönig der Bundesliga. Der 30-Jährige verriet, was ihn auf seinem Weg zur kicker-Torjägerkanone genervt hat und was er "geil" fand.

Die kicker-Torjägerkanone nahm Füllkrug gerne entgegen, war sie doch das greifbare und sichtbare Symbol seiner außergewöhnlichen Saison - und eine besondere Auszeichnung, die ihm viel bedeutet, wie er nach dem 0:1 bei Union Berlin erklärte: "Ich bin ein Spielertyp, der sich über Tore definiert. Als richtiger Torjäger die Torjägerkanone zu bekommen, ist was Besonderes."

16 Tore haben ihm dafür gereicht - nie zuvor wurde jemand mit weniger Treffern Torschützenkönig; Fredi Bobic für den VfB Stuttgart (1995/96), Thomas Allofs für den 1. FC Köln und Roland Wohlfarth für den FC Bayern München (beide 1988/89) waren bisherige Rekordhalter mit 17 Treffern.

"Es war nervig, zu sehen, wenn andere treffen - und ich kann nicht nachziehen. Niclas Füllkrug

Natürlich hänge dies "auch mit der Konkurrenzsituation" in der Bundesliga zusammen - und diese habe in diesem Jahr aus seiner Sicht "gepasst". Damit meint er die Tatsache, dass es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren keinen Überstürmer der Marke Robert Lewandowski oder Erling Haaland gab, der die Liga in Grund und Boden schoss.

"Es ist so, wie es ist", sagt Füllkrug und freut sich über seinen "tollen Rekord. Ich finde es cool, wenn man es auch mit 16 Toren schafft und finde das geil", sagte der Nationalstürmer und scherzte: "Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss."

Nkunku zieht noch gleich - und hat die bessere Quote

Kam auch auf 16 Saisontore: Leipzigs Christopher Nkunku. Fotoagentur Picture Point

Nicht so sehr gefiel ihm jedoch, dass er sich den Titel mit Leipzigs Christopher Nkunku teilen muss. "Es kitzelt mich schon ein bisschen", gab er bezogen darauf zu und verwies darauf, dass er einige Spiele verletzungsbedingt verpasst hat.

"Es war nervig, zu sehen, wenn andere treffen - und ich kann nicht nachziehen". Wäre er gesund geblieben, dann "wären noch ein oder zwei Tore mehr drin gewesen und ich hätte mich ein bisschen absetzen können."

Dieser Umstand gilt aber natürlich auch für Nkunku. Denn der französische Nationalspieler hatte in dieser Spielzeit mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen und schoss seine 16 Tore in "nur" 25 Bundesligaspielen. Füllkrug hatte für dieselbe Ausbeute drei Spiele mehr absolviert, folglich hatte der Leipziger die bessere Quote. Das "Kitzeln", das Füllkrug verspürt, sollte ich folglich nicht zu sehr stören.