Ibrahimovic spielt mit seinem Sohn gegen Milan-Profis

Milan hat sich am Dienstagabend zum Start der Champions-League-Achtelfinale gut verkauft und im Hinspiel gegen Tottenham Hotspur ein 1:0 gelandet. Nicht im Kader integriert war Zlatan Ibrahimovic.

Seit Mai 2022 und der in diesem Montag eingetüteten Meisterschaft ist Zlatan Ibrahimovic nicht mehr für Milan aufgelaufen. Nach seinem Geständnis, dass er "sechs Monate ohne Kreuzband gespielt" und "über 20 Injektionen erhalten" hatte sowie sein Knie stets entleert werden musste, rückt das Comeback aber immer näher.

Am vergangenen Freitag, als Milan nach einer schlimmen Serie mal wieder ein Serie-A-Spiel gewonnen hatte (1:0 gegen Torino), stand der inzwischen 41-jährige Altstar endlich wieder im Kader von Trainer Stefano Pioli. Gegen die Spurs in der Königsklasse beim 1:0-Erfolg fehlte "Ibra" aber wieder. Warum?

Ganz einfach: Pioli wollte in seinen CL-Kader nur wirklich einsatzbereite Spieler haben - und dahingehend fehlen dem Stürmer nach italienischen Medienangaben noch ein paar Prozente, ehe er wirklich wieder für einige Minuten auflaufen und dem Team helfen kann.

Fortschritte werden aber gemacht, so auch am Mittwoch nach dem Hinspielsieg im Champions-League-Achtelfinale. Beim ersten Training nach dem Duell mit dem Premier-League-Vertreter aus London versammelten sich am Trainingsgelände Milanello die nicht eingesetzten Milan-Profis sowie die nur kurz eingewechselten Akteure wie Charles de Ketelaere oder Ante Rebic auf dem Platz, während die eingesetzte Startelf regenerierte.

Laut der "Gazzetta dello Sport" gehörte Ibrahimovic beim späteren Abschlussspiel aber nicht den Profis der Rossoneri an, sondern dem Gegner - der U-18-Abteilung der Mailänder. "Ibra" spielte bei den Nachwuchskräften ganz vorn im Sturm - und zwar zusammen mit seinem 16-jährigen Sohn Maximilian, der über den rechten Flügel angriff.

In der Jugend der Lombarden spielt übrigens auch sein zweiter Sohn Vincent, der ein Jahr jünger ist als Maximilian.

Die beiden Sprösslinge werden sicherlich hoffen, dass ihr Papa alsbald wieder in einem Pflichtspiel für Milan mitwirkt. Im Sommer dann, wenn Ibrahimovics aktueller Vertrag ausläuft, sollen sich die Wege zwischen dem 155-fachen Serie A-Torschützen und seinem Herzensklub dann laut Medienangaben trennen. Ob es im Falle eines Abschieds gleich zum Karriereende kommt, ist offen.

