Nach Schmerzen, "20 Injektionen" und OP: Ibrahimovic hat Comeback vor Augen

Seit seiner Operation im Mai kommt Zlatan Ibrahimovic (41) für Milan auf keine einzige Sekunde Einsatzzeit. Das soll sich nach dem langwierigen Wiederherstellungsprozess seines linken Knies ab Januar wieder ändern.

Arbeitet fleißig am Comeback - und hat damit auch die Champions League im Blick: Zlatan Ibrahimovic. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

"In den letzten sechs Monaten habe ich ohne Kreuzband im linken Knie gespielt. Das Knie war sechs Monate lang geschwollen." Das hatte Zlatan Ibrahimovic im Mai dieses Jahres offiziell mitgeteilt - versehen mit Bildern von Absaugungen und Narben nach der notwendigen OP direkt im Anschluss an den Gewinn der Meisterschaft mit Milan. "Sechs Monate lang wurde mir das Knie einmal pro Woche entleert, dabei habe ich über 20 Injektionen erhalten."

Dabei hatte der Altstar nur eines im Kopf: "Meine Teamkollegen und den Trainer zum italienischen Meister zu machen, weil ich das ihnen versprochen hatte." Das war "Ibra" auch gelungen - als aktive Figur auf dem Rasen (acht Tore in 23 Einsätzen) und als Leitwolf der insgesamt jungen Rossoneri. "Heute habe ich ein neues Kreuzband und eine weitere Trophäe", so sein Schlussstatement damals.

Allerdings hatte Ibrahimovic dadurch dem Vernehmen nach auch seine Karriere aufs Spiel gesetzt. Das Knie, genauer gesagt das Kreuzband und der Meniskus, mussten schließlich wieder hergestellt werden - eine monatelange Zwangspause inklusive. Das hatte den Schweden aber nicht davon abgehalten, seinen Vertrag im Sommer abermals zu verlängern und immer wieder Bilder oder kurze Clips von den Reha-Maßnahmen zu posten.

In der Königsklasse gegen die Spurs

Und nun ist tatsächlich wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, ist der Heilungsverlauf seit Mai sehr gut verlaufen, das Knie spielt mit, hält und lässt den Astralkörper Bergtouren oder auch hohe Streckungen des Beins ausführen.

Die aktuelle Vereinsfußballpause wegen der in Katar steigenden Winter-Weltmeisterschaft, für die sich Schweden nicht qualifizieren konnte, passt da obendrein. Angepeilt ist, dass Ibrahimovic im Dezember zunächst mit ins Trainingslager nach Dubai fliegt, um mit dem Team wieder trainieren zu können - und im Anschluss ab Januar wieder bereit für Serie-A-Action und mehr ist.

Schließlich haben die von Stefano Pioli trainierten Mailänder die Titelverteidigung als aktueller Zweiter noch nicht abgeschrieben - auch wenn der aktuelle Rückstand auf den überragenden Spitzenreiter Napoli bereits acht Punkte beträgt. Darüber hinaus visiert "Ibrakadabra" auch seine Rückkehr auf die Champions-League-Bühne an, wenn es im bevorstehenden Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur geht. Auf 124 Spiele in der Königsklasse kommt Ibrahimovic in seiner langen Karriere bereits - 48 Tore inklusive.