Ibrahimovic: "Ich habe sechs Monate ohne Kreuzband gespielt"

Zlatan Ibrahimovic fällt nach einer Knie-OP sieben bis acht Monate aus. Nun erklärte er, welche Opfer er für den Meistertitel der AC Mailand gebracht hat.

"In den letzten sechs Monaten habe ich ohne vorderes Kreuzband in meinem linken Knie gespielt", schreibt Ibrahimovic am Donnerstag auf Instagram. Ein halbes Jahr lang sei das Gelenk geschwollen gewesen. In dieser Zeit "konnte ich nur zehnmal am Mannschaftstraining teilnehmen".

Er habe über 20 Spritzen erhalten und jeden Tag Schmerzmittel genommen. "Sechs Monate lang habe ich wegen der Schmerzen kaum geschlafen", so der 40-jährige Angreifer. "Ich habe noch nie auf und neben dem Platz so sehr gelitten."

"Ich habe etwas Unmögliches möglich gemacht"

Aber: "Ich habe etwas Unmögliches möglich gemacht. Ich hatte nur ein Ziel im Kopf: meine Teamkollegen und meinen Trainer zum italienischen Meister zu machen, weil ich ihnen ein Versprechen gegeben habe."

Am Sonntag feierte Ibrahimovic den Titel, den ersten für Milan nach elf Jahren. "Heute", schließt der Schwede, der inzwischen am Knie operiert wurde und lange ausfallen wird, "habe ich ein neues Kreuzband und eine weitere Trophäe."