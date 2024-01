Ibrahim ein Vorgriff auf den Sommer

Ein Winter-Zugang als Vorgriff auf den Sommer: Hertha BSC steht vor der Verpflichtung von Defensiv-Allrounder Bradley Ibrahim (19, FC Arsenal).

Bradley Ibrahim, der seit Dienstag für den Medizincheck und abschließende Gespräche bereits in Berlin ist, absolvierte in der laufenden Saison für Arsenals U-21-Team acht Einsätze in der Premier League 2 (ein Tor, vier Assists). Dazu kommen drei Auftritte für die U 21 der Gunners in der EFL Trophy und vier Spiele mit der U 19 in der Youth League. In der Premier League stand er in dieser Spielzeit einmal im Kader (Mitte November beim 3:1 gegen Burnley), kam aber nicht zum Zug. Auch in zwei Europa-League-Spielen im Oktober 2022 - beim 1:0 bei Bodö/Glimt und dem 0:2 bei der PSV Eindhoven - hatte Ibrahim zum Arsenal-Aufgebot gehört. Für die englische U-18-Nationalmannschaft lief er im Juni 2022 zweimal auf.

Vertrag bis 2027?

Seine Kernposition ist das defensive Mittelfeld, er kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. 2019 war er aus der Jugend von Queens Park Rangers in die Arsenal-Akademie gewechselt. Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hatte seine Einkaufsliste für diesen Winter nach der Leihe des Mainzers Aymen Barkok (offensives Mittelfeld) eigentlich bereits geschlossen. Seit dem Wochenende zeichnete sich aber die Chance ab, Ibrahim als Vorgriff auf den Sommer bereits jetzt bekommen zu können. Er soll in Berlin einen Vertrag bis 2027 unterschreiben ("Bild" berichtete zuerst) und Trainer Pal Dardai bereits in der restlichen Rückrunde eine zusätzliche Option auf der Sechs bieten.

Das defensive Mittelfeld gilt seit dem Saisonbeginn als Problemzone, im vergangenen Sommer bekamen die Berliner ihren Wunschspieler Diego Demme (SSC Neapel) nicht. Der Ende August für diese Position verpflichtete griechische Nationalspieler Andreas Bouchalakis konnte die Erwartungen bisher nur teilweise erfüllen. Coach Dardai setzte in dieser Saison auf der Sechs verstärkt auf Marton Dardai und Pascal Klemens, zwei nominelle Innenverteidiger. Auch Deyovaisio Zeefuik, dessen Kernressort die rechte Außenverteidiger-Position ist, kam bereits vor der Abwehr zum Zug.