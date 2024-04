Huschen wechselt zu Hertha BSC

Ralf Huschen, seit 2019 Finanzgeschäftsführer des SC Paderborn, steigt am 1. Juli 2024 bei Liga-Konkurrent Hertha BSC ein.

Der 45-jährige Huschen, Diplom-Kaufmann und Master of Business Administration, wird in Berlin die bestehende Geschäftsführung um Thomas E. Herrich erweitern. "Mit Ralf Huschen ist es uns gelungen, einen absoluten Fachmann für Hertha BSC zu gewinnen. Tom Herrich, der zukünftig als Sprecher der Geschäftsführung agieren wird, hat in den letzten knapp zwei Jahren einen herausragenden Job als alleiniger Geschäftsführer gemacht. Es war aber stets klar, dass die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden müssen", erklärte Herthas Interimspräsident Fabian Drescher in einer Pressemitteilung des Klubs.

"In den Gesprächen hat man schnell gemerkt, dass Ralf die absolute Bereitschaft und den Willen mitbringt, mit uns gemeinsam den Berliner Weg zum Erfolg zu führen. Wir sind fest davon überzeugt, dass er uns fachlich wie menschlich bei den kommenden Aufgaben spürbar weiterhilft."

Huschen ist seit 2022 im Aufsichtsrat der DFL GmbH

Huschen, seit 2019 Finanzgeschäftsführer beim SC Paderborn, war vor seinem Einstieg in die Fußball-Branche in der freien Wirtschaft aktiv. Nach ersten beruflichen Erfahrungen bei der adidas AG (Herzogenaurach) war er ab 2005 als Finance Manager/Financial Director der Siemens Nixdorf AG und später Wincor-Nixdorf AG / Diebold Nixdorf AG (Paderborn) tätig, ehe er im Herbst 2019 zum SC Paderborn 07 wechselte. Der Inhaber der A-Lizenz ist aktives Mitglied im Bund Deutscher Fußball-Lehrer und gehört seit der Generalversammlung 2022 dem Aufsichtsrat der DFL GmbH an. Zudem ist er Mitglied des DFB-Vorstands.

"Huschen und Herrich - das passt!"

Huschens Wirken war wesentlich dafür verantwortlich, dass der SCP so unbeschadet wie nur wenige deutsche Profi-Klubs durch die Corona-Zeit kam. Zudem sorgte der gebürtige Paderborner bei den Ostwestfalen für eine signifikante Steigerung der Erlöse - ein Feld, auf dem sich auch Hertha neue Impulse vom ihm verspricht. Herthas Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Torsten-Jörn Klein ist überzeugt von der neuen Konstellation: "Huschen und Herrich - das passt! Beide ergänzen sich perfekt, das war in den internen Gesprächen schon spürbar. Ich bin davon überzeugt, dass Ralf Huschen schon bald wichtige Leistungsbeiträge für unsere Sanierung und Restrukturierung leisten wird."

Nach dem Ausscheiden von Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller (Oktober 2022) und Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic (Januar 2023) war Herrich einziger Geschäftsführer. Unter ihm schlug der finanziell schwer angeschlagene Klub einen Sanierungskurs ein, der inzwischen erste Erfolge zeitigt - aber noch lange nicht zu Ende ist. Zuletzt kündigte Hertha ein positives Betriebsergebnis (EBITDA) für 2023/24 an. Der Bundesliga-Absteiger hatte Gesamteinsparungen bei Personal- und Sachkosten in Höhe von kumuliert 70 Millionen Euro vorgenommen und konnte nach eigenen Angaben zinstragende Verbindlichkeiten in Höhe von 25 Millionen Euro zurückführen. Die vor einem Jahr im Zuge des Kampfes um die Lizenz um zwei Jahre verlängerte 40-Millionen-Euro-Anleihe (Nordic Bond) ist im Herbst 2025 fällig - das ist eine der Herausforderungen, denen sich Herthas neuer CFO (Chief Financial Officer) stellen muss. "Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und vor allem für diese großartige Chance, meine Fähigkeiten zum Wohle eines solch großen Traditionsvereins einzusetzen", erklärte Huschen in der Vereinsmitteilung.

Herrich, dessen Vertrag im März bis Ende 2026 verlängert worden war und der durch Huschen maßgeblich entlastet wird, sagte: "Es war mein absoluter Wunsch, die Geschäftsführung um einen weiteren Fachmann zu bereichern. Ralf Huschen wird generell und im Besonderen in den Bereichen Finanzen, Sanierung und Restrukturierung einen großen Gewinn für unseren Verein darstellen. Ich bin mir sicher, dass wir nicht nur hervorragend zusammenarbeiten, sondern auch gemeinsam die nächsten Schritte auf dem Weg zur nachhaltigen Gesundung von Hertha BSC beschreiten werden."

Huschen hat viel Arbeit vor sich

Neben Huschen war auch Dr. Thomas Ignatzi, beim VfB Stuttgart seit August 2021 Vorstand Finanzen, Verwaltung und Operations, in Berlin in der engeren Auswahl. Am Ende entschieden sich Herthas Gremien für Huschen. Und der hat in der Hauptstadt unzweifelhaft viel Arbeit vor sich.