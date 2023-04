Hummels ist fit, Süles Rückkehr entscheidet sich kurzfristig

Die Situation in der Innenverteidigung von Borussia Dortmund entspannt sich etwas: Routinier Mats Hummels hat seine leichte Erkrankung auskuriert und steht gegen Frankfurt zur Verfügung. Offen ist das Comeback von Niklas Süle.

Die Stuttgarter Aufholjagd am vergangenen Samstag erlebte BVB-Routinier Mats Hummels nur von außen. Zur Halbzeitpause war der Innenverteidiger leicht erkrankt beim Stand von 2:0 für seine Dortmunder vom Feld gegangen. Für ihn kam Youngster Soumaila Coulibaly zu seinem Bundesliga-Debüt - das durch den späten Stuttgarter Ausgleichstreffer zum 3:3 mit einer gefühlten Niederlage endete.

Hummels erneut neben Can?

Zu Beginn dieser Trainingswoche hat sich Hummels nun gesund zurückgemeldet. Der 34-Jährige steht seinem Trainer Edin Terzic am kommenden Samstag beim Topspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder zur Verfügung und könnte dann, wie zu Beginn in Stuttgart, wieder gemeinsam mit Allrounder Emre Can die Innenverteidigung bilden. Denn noch ist offen, ob es bei Niklas Süle zum Comeback reicht.

Der Nationalspieler verpasste die Partie in Stuttgart aufgrund von muskulären Problemen. In dieser Woche nun soll er sein Pensum langsam steigern. Erst kurzfristig dürfte sich daher vor der Partie entscheiden, ob er spielfit ist oder sich noch eine weitere Woche gedulden muss.

Definitiv noch keine Option dürfte Nico Schlotterbeck sein, auch wenn der Innenverteidiger nach seinem Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung bereits in der vergangenen Woche wieder auf dem Trainingsplatz gesehen wurde. Seine Comeback ist für Ende April angepeilt.