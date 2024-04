Hummels: "Der April wird einer der schwersten Monate meiner Karriere"

Mit dem 2:0-Sieg in München ist Borussia Dortmund perfekt aus der Länderspielpause gekommen. Doch in den kommenden Wochen warten weitere schwere Aufgaben auf den BVB. "Der April wird einer der schwersten Monate meiner Karriere", sagt Innenverteidiger Mats Hummels. "Aber wir können selbst dafür sorgen, dass es auch ein geiler Monat wird."

Kalt und zugig ist es unter der Südtribüne am Dienstagabend. Doch das hält die mehr als 100 geladenen Gäste nicht davon ab, den 50. Geburtstag des Westfalenstadions im Rahmen einer Liveübertragung des BVB-Talks "Brinkhoff's Ballgeflüster" angemessen zu feiern. Spielerinnen der ersten Teams, die 1974 beim ersten Spiel im Stadion auf dem Rasen standen, sind ebenso gekommen wie der langjährige Platzwart Willi Droste und viele Fans, die teils Jahrzehnte in dem Bauwerk aus Beton und Stahl ihre zweite Heimat gefunden haben.

Aber auch Stargäste hat der BVB zur Geburtstagsparty eingeladen: den langjährigen ZDF-Kommentator Belá Rethy etwa oder Lars Ricken, den Schützen des Dortmunder Jahrhundert-Tores, der heute als Direktor Nachwuchsleistungszentrum für das Nachwachsen frischer Talente zuständig ist. Und: Mats Hummels, der kurz vor seinem 500. Pflichtspiel für den BVB steht und so manch legendären Abend im Dortmunder Stadion erlebt hat.

Schweres Programm im April

Einige weitere sollen noch dazukommen - auch wenn noch offen ist, ob Hummels seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim BVB noch einmal verlängern wird. Doch auch diese Saison bietet ja noch reichlich Gelegenheiten. Allen voran in der Champions League, wo Hummels mit der Borussia im Viertelfinale auf Atletico Madrid trifft. Aber auch in der Liga, wo die Dortmunder noch um den abermaligen Einzug in die Königsklasse kämpfen und am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den VfB Stuttgart empfangen, ehe zwei Wochen später Spitzenreiter Leverkusen nach Dortmund kommt.

"Der April", sagt Hummels am Dienstagabend, "wird einer der schwersten Monate meiner Karriere. Aber wir freuen uns drauf und können selbst dafür sorgen, dass es ein geiler Monat wird." Einen "guten Grundstein" dafür habe der BVB mit dem 2:0-Sieg in München gelegt. "Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass es endlich mal etwas zu holen gibt", sagt Hummels, der bei seinem Ex-Klub ein herausragendes Spiel gemacht hatte (kicker-Note: 1,0).

Die Fans sind immer bereit, alles zu geben. Man muss sie nur abholen. Mats Hummels

Die kollektiv überzeugende Leistung in München hat die Benchmark gesetzt für die entscheidenden Saisonwochen. Hummels sieht sein Team in der Pflicht, daran anzuknüpfen - auch mit Blick auf die Fans, die am Samstag wieder die Ränge des Signal Iduna Parks füllen werden. "Ich wünsche mir für Samstag ein Spiel, bei dem alle richtig Spaß haben und glücklich sind mit unserer Leistung", sagt er zum Abschluss der Geburtstagsfeier. "Die Fans sind immer breit, alles zu geben. Man muss sie als Mannschaft nur abholen." Bei diesem Satz wird es noch einmal laut unter der Südtribüne. Es gibt Applaus und zustimmende Rufe. Noch lauter aber soll es - wenn es nach Hummels geht - am Samstag im Spiel gegen den Dritten Stuttgart werden.