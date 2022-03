Hütter zurück auf dem Trainingsplatz

Nach rund zwei Wochen Zwangspause stand Trainer Adi Hütter erstmals wieder bei Borussia Mönchengladbach auf dem Platz.

Gute Laune in Gladbach: Am Dienstag kehrte Cheftrainer Adi Hütter (r.) aus der Quarantäne zurück. imago images/jdp

Der Erfolgscoach kehrt ins zweite Glied zurück: Nach zwei wichtigen Siegen in den beiden abgelaufenen Partien gegen Hertha BSC und beim VfL Bochum ist Christian Peintinger seit Dienstag wieder Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach, der Chef ist zurück. Die erste Einheit der Spielpause leitete Adi Hütter, der in den vergangenen beiden Wochen durch Corona-Quarantäne und eine Kehlkopfentzündung pausieren musste.

Hütter erfreut über Rückkehr

"Ich bin froh, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen zu können", sagte der 52-Jährige. In der Zwischenzeit hatte sein Landsmann und langjähriger Assistent Peintinger die Verantwortung - höchst erfolgreich und angesichts der brisanten Lage vor den beiden Erfolgen möglicherweise joberhaltend für beide.

Dünnes Aufgebot dank internationaler Pflichten

Viele Spieler waren am Dienstag allerdings nicht da, um ihren Chefcoach zurück zu begrüßen und gleichzeitig dem Kollegen Tobias Sippel zu dessen 34. Geburtstag zu gratulieren. Matthias Ginter, Florian Neuhaus (beide Deutschland), Yann Sommer, Breel Embolo (beide Schweiz), Stefan Lainer (Österreich), Ramy Bensebaini (Algerien) und Jordan Beyer (Deutschland U21) sind bereits zur ihren Nationalteams gereist.

Hermann vor Rückkehr, Hofmann positiv getestet

Nico Elvedi wurde nach seiner Corona-Infektion einer internistischen Untersuchung unterzogen und soll morgen zur Schweizer Nationalmannschaft reisen. Lars Stindl und Christoph Kramer sind zum "Players Pathway"-Lehrgang des DFB gereist, Patrick Herrmann wird nach seiner Covid-Erkrankung am Mittwoch durchgecheckt.

Marvin Friedrich und Jonas Hofmann sind noch in Quarantäne, Top-Torschütze Hofmann war zusätzlich zu seinem Muskelfaserriss am Montag ebenfalls positiv getestet worden, wie die Borussia am Dienstag vermeldete. Luca Netz sagte seine Reise zur U-21- Nationalmannschaft aufgrund muskulärer Probleme ab.