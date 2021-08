Hütter will "der Kapelle nicht hinterherlaufen"

Das 1:2 in Berlin war ein Tiefschlag für die Gladbacher, die sich mit nur einem Punkt aus drei Spielen in die Länderspielpause verabschieden. Gladbachs Trainer Adi Hütter betonte, dass man nicht zufrieden sein dürfe - und war es zum Teil dann doch.

"In erster Linie war es eine sehr unglückliche Niederlage", blickte Hütter bei "DAZN" auf das 1:2 in Berlin zurück. Der Österreicher betonte, dass man "gut gespielt" habe. "Wir sind dann durch zwei individuelle Fehler in Rückstand geraten." Im Hinblick auf das Spielerische wollte der 51-Jährige seinen Schützlingen "nichts vorwerfen", allerdings monierte er die Entscheidungsfindung seiner Elf - sowohl beim letzten Pass als auch unmittelbar vor dem 0:2. "Da müssen wir ein taktisches Foul machen."

Das Defensivverhalten kritisierte auch Jonas Hofmann. "Wir stehen Vier-gegen-zwei und kriegen das nicht verteidigt, gucken nur zu", sagte der Mittelfeldspieler und merkte an, dass man "zu naiv verteidigt" habe. Der 29-Jährige lobte zwar den "starken" Gegner, führte die Niederlage aber auch auf fehlende Ideen vorne zurück. "Wir haben gut kombiniert, aber zu wenig tiefe Läufe gehabt. Es ist auch mal eine einfache Lösung gefragt, die haben wir nicht gefunden."

Für Herrmann war nicht "alles schlecht"

Patrick Herrmann hatte indes auch positive Sachen gesehen. "Es war nicht alles schlecht", meinte der eingewechselte Angreifer. Bei den zwei Gegentoren habe man sich zwar "nicht glücklich angestellt", zuvor sei man nicht "nicht schlecht im Spiel" gewesen: "Wir hatten viel Ballbesitz, waren auch gut in den Zweikämpfen drin." Herrmann stellte aber auch fest, dass "am Ende einfach zu wenig war. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen."

Jetzt gelte es, sich in der Länderspielpause zu sammeln und danach in Augsburg zu punkten. Denn eins ist klar, wie Hütter sagte: "Wenn's nach den Punkten geht, dürfen wir nicht zufrieden sein. Wir hatten zwar ein schweres Auftaktprogramm, trotz allem müssen wir uns finden, damit wir der Kapelle nicht hinterherlaufen."