Hütter: "Fruchtbares Gespräch" mit Neuhaus

Die Kritik von Florian Neuhaus vor der Länderspielpause, die Personalsituation vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth sowie die Zukunft von Matthias Ginter und Denis Zakaria - am Donnerstag sprachen Trainer Adi Hütter und Sportdirektor Max Eberl über die brennenden Themen bei der Borussia.

Es herrschte Redebedarf im Borussia-Park. Nach der Kritik von Florian Neuhaus im Anschluss an das Auswärtsspiel in Mainz ("Ich hätte mir vielleicht auch mehr Rückendeckung vom Verein gewünscht. Aber das ist im Profi-Fußball wohl Wunschdenken") führten Hütter und Eberl am Mittwoch ein klärendes Gespräch mit dem von der Nationalmannschaft zurückgekehrten Mittelfeldspieler. "Max und ich haben uns mit ihm zusammengesetzt, weil uns nach diesem Interview wichtig war zu erfahren, was genau er gemeint hat. Es war ein sehr gutes und fruchtbares Gespräch. Es wurden viele Sachen ausgeräumt, wir können jetzt nach vorne schauen", berichtete Hütter auf der Pressekonferenz. Auf die genauen Inhalte der Unterredung wollte der VfL-Coach auf Nachfrage nicht eingehen und auch nicht Neuhaus' Intention erläutern. "Solche Themen", betonte Hütter, "gehören intern besprochen."

Kramers Rückkehr verzögert sich womöglich - Lainer noch keine Option

Ob Neuhaus am Samstag gegen Greuther Fürth (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Startelf steht, verriet der Trainer nicht. Denkbar ist, dass der Nationalspieler im Mittelfeld wieder Denis Zakaria Platz machen muss, falls die Dreierkette aufgelöst wird und der Schweizer dadurch nach vorne auf seine angestammte Position rücken kann. Im Mittelfeld hat Hütter am Samstag viel Auswahl, auch wenn sich die Rückkehr von Christoph Kramer (Muskelverletzung) womöglich verzögert. Hütter: "Chris Kramer ist noch angeschlagen."

Keine Option fürs Heimspiel ist Stefan Lainer. Greuther Fürth kommt für den Rechtsverteidiger, der nach einem Knöchelbruch erst in dieser Woche voll ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, zu früh. "Er ist noch kein Thema fürs Wochenende", sagte Hütter. Womöglich landet aber einer der Youngster aus Borussias U 23 auf der Bank. Weil in der Innenverteidigung Personalnot herrscht - Nico Elvedi, Jordan Beyer und Tony Jantschke fallen verletzt aus - schaute sich Hütter im Unterbau um und lässt in dieser Woche Tom Gaal und Michael Wentzel mittrainieren. "Hinten sind wir sehr dünn besetzt. Einer von beiden könnte es möglicherweise in den Kader schaffen", so der Österreicher.

Keinen neuen Sachstand im Poker um die Situation von Ginter und Zakaria

Keinen neuen Sachstand konnte indes Eberl in Bezug auf die Situation bei Matthias Ginter und Denis Zakaria verkünden. Bei beiden Leistungsträgern läuft der Vertrag aus, beide sollen verlängern. "Daran arbeiten wir gerade und versuchen, zusammen mit den Jungs und ihren Agenturen etwas auf die Beine zu stellen. Ob es dann klappt, wird man am Ende sehen. Da müssen viele Dinge zusammenpassen", erklärte Eberl. Er werde jedenfalls alles probieren, um das Duo zum Verbleib zu überzeugen. "Da bin ich Kämpfer und setze mich für das ein, was unser Ziel ist: die Verträge zu verlängern. Und da gehört übrigens auch ein Jordan Beyer dazu und ein Patrick Herrmann." Die Verträge von Beyer und Herrmann enden ebenfalls im nächsten Sommer. Jan Lustig