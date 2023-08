Hürzeler fordert mehr Intensität: "Nur eine gute Stimmung führt nicht zum Erfolg"

Eine historische Rückrunde, eine erfolgreiche Vorbereitung und auch der Liga-Auftakt ist geglückt - St. Pauli befindet sich auf Wolke sieben. Doch Chefcoach Fabian Hürzeler mahnt.

Der Auftakt ist St. Pauli gelungen, die Kiez-Kicker unterstrichen mit dem 2:1 auf dem Betzenberg ihre Aufstiegsambitionen. Dennoch war FCSP-Chefcoach Hürzeler nicht komplett zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Diese sei zwar "vom Kopf her definitiv im Wettkampmodus" gewesen, "von den fußballerischen Inhalten hätten wir durchaus besser spielen können, das haben wir auch in dieser Trainingswoche besprochen".

Und deshalb fordert Hürzeler auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Fortuna Düsseldorf von seiner Mannschaft, "einen Schritt nachvorne zu machen". Und zwar sowohl, "was die Intensität gegen den Ball angeht als auch die Lösungen mit dem Ball". Besonders in Sachen Laufleistung und Sprints sieht Hürzeler noch Steigerungspotenzial, "hier müssen wir eine Schippe drauflegen", sagte er.

Die Grundlage dafür soll im Training gelegt werden - und in den Einheiten herrscht nicht nur eitel Sonnenschein. "Dann kann es auch mal vorkommen, dass die Stimmung nicht so gut ist, weil man sich gegenseitig kritisiert und offen die Meinung sagt", sagte Hürzeler. "Genau das ist mir auch wichtig, weil nur eine gute Stimmung führt nicht zum Erfolg."

Irvine trainiert wieder

Gegen Düsseldorf soll aber der erste Heimdreier her, auch wenn Hürzeler mit der Fortuna "eine große Herausforderung" auf sein Team zukommen sieht. "Sie sind einfach eine abgezockte Mannschaft", sagte er. Dabei hofft er auf seinen Kapitän Jackson Irvine, der die letzten beiden Tage wegen muskulärer Probleme mit dem Training aussetzen musste. "Bei ihm bin ich aber optimistisch, dass er heute wieder auf dem Trainingsplatz stehen wird", sagte Hürzeler über den Australier. Auch Irvines Landsmann Connor Metcalfe und Oladapo Afolayan haben ihre Blessuren auskuriert.